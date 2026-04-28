Безодня океану залишається одним із найменш досліджених місць на планеті, хоча саме там приховані унікальні екосистеми, рідкісні ресурси та форми життя. 24 Канал розповідає, що відомо про загадкову абісальну зону та які факти про неї вражають найбільше.

Де розташована безодня океану?

Абісопелагічна зона, яку часто називають безоднею, починається приблизно на глибині 4000 метрів і простягається до 6000 метрів. Це четверта з п'яти головних океанічних зон. Нижче за неї розташована лише гадальна зона з найглибшими океанічними жолобами, зокрема Маріанською западиною.

Яка температура у безодні океану?

На таких глибинах панує повна темрява, а сонячне світло не проникає зовсім. Температура води тримається біля 2 – 4 градусів тепла, а тиск у сотні разів перевищує той, до якого звикла людина на поверхні.

Чи хтось проживає в абісопелагічній зоні?

Абісальні рівнини займають величезні площі морського дна й вважаються найбільшим середовищем існування у світі. Попри суворі умови, там мешкають тисячі видів істот:

глибоководні риби;

кальмари;

медузи;

Медузи можуть проживати в абісопелагічній зоні / фото Canva

морські огірки;

ракоподібні;

бактерії та мікроорганізми.

Багато з них мають прозорі тіла, величезні зуби або здатність світитися у темряві.

Чому тамтешні істоти світяться?

Оскільки сонячного світла на таких глибинах немає, багато тварин використовують біолюмінесценцію – здатність створювати власне світло. Воно допомагає їм приваблювати здобич, ховатися від ворогів, знаходити партнерів та спілкуватися між собою. Саме тому глибоководні мешканці часто виглядають як істоти з фантастичних фільмів.

Як вони виживають під неймовірним тиском?

Людина на такій глибині не змогла б вижити. Але місцеві істоти мають особливі адаптації: м'які або желеподібні тіла, відсутність повітряних порожнин, дуже повільний обмін речовин та здатність витримувати крижану температуру. Завдяки цьому вони існують там, де інше життя було б неможливим.

Що таке "морський сніг"?

Основне джерело їжі на таких глибинах – так званий морський сніг. Це органічні частинки, залишки рослин, планктону та мертвих організмів, які повільно опускаються з верхніх шарів океану. Іноді справжнім святом для місцевих мешканців стає падіння туші кита на дно. Одне таке тіло може годувати цілу екосистему роками.

Наскільки вивчена безодня океану?

Людство знає про безодню менше, ніж про Місяць. Значна частина океанського дна досі не досліджена детально. Учені регулярно знаходять нові види тварин, незвичні бактерії та цілі екосистеми біля гідротермальних джерел. Саме тому безодню вважають одним із останніх великих незвіданих світів на Землі.

Безодня океану вивчена найменше / фото Getty

Чому безодня вже опинилася під загрозою?

Попри віддаленість, на безодню вже впливає людина. Серед головних ризиків: глибоководний видобуток корисних копалин, забруднення пластиком, промислове рибальство, зміна клімату.

Глибоководний видобуток не повинен починатися, доки не буде створена міцна нормативна база та достатній рівень наукових знань для прийняття обґрунтованих рішень,

– позиція низки країн, що підтримують тимчасове припинення видобутку морського дна.

Як висновок, пошкодити ці екосистеми легко, а відновлюватися вони можуть сотні й тисячі років. Для матеріалу використовувалась інформація з Nausicaa, Ouestfrance та Discoverwidlife.

