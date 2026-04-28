Мовиться про острів Флореана, або Санта-Марію, історію про який показали у драматичному фільмі "Едем" 2024 року. З посиланням на galapagos.org розповідаємо про все це докладніше.

Острів Флореана на Галапагосах: як там шукали Едем, а знайшли зради та нерозкриту смерть?

Флореана, можливо, має найбагатшу людську історію серед усіх островів Галапагоського архіпелагу, що належить до країни Еквадор у Південній Америці. І почалася вона теж дуже драматично.

Перший постійний мешканець тут з'явився всупереч власній волі. Чоловіка там просто кинули, і це був ірландець Патрік Воткінс у 1807 – 1809 роках. У 1832 році Еквадор колонізував Галапагоси, і Флореана стала першим заселеним островом архіпелагу – як каторжна колонія.

Найвідоміша пам'ятка острова – поштова бочка у Post Office Bay, як зазначає портал galapagosconservation.org.uk. Ще з 1793 року китобої залишали тут листи, щоб інші кораблі доставляли їх за призначенням – традиція, яка живе й досі. Але найнезвичайніша історія сталася значно пізніше, у 1930-х.

Тоді на Флореану прибули кілька груп європейських переселенців – кожна з власною мрією про утопію. Першими були Дора Штраух і її супутник доктор Фрідріх Ріттер. Цей чоловік дотримувався суворого вегетаріанства і ніцшеанської філософії, і навіть вирвав собі всі зуби перед від'їздом, щоб уникнути зубного болю.

Потім прибула родина Вітмер, ще пізніше – "баронеса" Елоїза Вагнер де Боске з двома коханцями. Ця жінка одразу оголосила себе "Імператрицею Флореани", відкрила готель і заявила, що планує прийняти там самого Рокфеллера.

Між поселенцями наростали жорсткі конфлікти. 27 березня 1934 року "імператриця" та один із її коханців безслідно зникли. Другий коханець спробував утекти з острова за допомогою норвезького рибалки – але теж зник. Кілька місяців потому їхні муміфіковані тіла знайшли на острові Марчена – далеко від запланованого маршруту. Причім ні човна, ні еквадорського юнги, що був із ними, ніде не було.

А у листопаді 1934 року раптово помер доктор Ріттер – нібито від отруєного курячого м'яса. Так, той самий, що був переконаним вегетаріанцем. Пережила всіх і залишила мемуари тільки Дора Штраух. Рон Говард частково використав їх як джерело та у 2024 році зняв трилер "Едем" про всі ці надзвичайні події.

Яким же є острів Флореана сьогодні? Кількадесят людей там досі мешкають, ба більше – нащадки Маргрет Вітмер тримають готель на березі чорного вулканічного пляжу. Туризм тут нішевий, але острів вабить гостей не тільки історією про зради та зникнення.

Досить цікавими є корали Devil's Crown над затопленим кратером вулкана – це місце вважають одним із найкращих для снорклінгу на Галапагосах. А у горах тут зберігся "піратський грот", де родина Вітмер ховалася у перші місяці після приїзду.

