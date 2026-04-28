Речь идет об острове Флореана, или Санта-Марии, историю о котором показали в драматическом фильме "Эдем" 2024 года. Со ссылкой на galapagos.org рассказываем обо всем этом подробнее.

Остров Флореана на Галапагосах: как там искали Эдем, а нашли измены и нераскрытую смерть?

Флореана, возможно, имеет самую богатую человеческую историю среди всех островов Галапагосского архипелага, входящего в состав страны Эквадор в Южной Америке. И началась она тоже очень драматично.

Первый постоянный житель здесь появился вопреки собственной воле. Мужчину там просто бросили, и это был ирландец Патрик Уоткинс в 1807 – 1809 годах. В 1832 году Эквадор колонизировал Галапагосы, и Флореана стала первым заселенным островом архипелага – как каторжная колония.

Самая известная достопримечательность острова – почтовая бочка в Post Office Bay, как отмечает портал galapagosconservation.org.uk. Еще с 1793 года китобои оставляли здесь письма, чтобы другие корабли доставляли их по назначению – традиция, которая живет до сих пор. Но самая необычная история произошла значительно позже, в 1930-х.

Тогда на Флореану прибыли несколько групп европейских переселенцев – каждая с собственной мечтой об утопии. Первыми были Дора Штраух и ее спутник доктор Фридрих Риттер. Этот человек придерживался строгого вегетарианства и ницшеанской философии, и даже вырвал себе все зубы перед отъездом во избежание зубной боли.

Затем прибыла семья Витмер, еще позже – "баронесса" Элоиза Вагнер де Боске с двумя любовниками. Эта женщина сразу объявила себя "Императрицей Флоренции", открыла отель и заявила, что планирует принять там самого Рокфеллера.

Между поселенцами нарастали жесткие конфликты. 27 марта 1934 года "императрица" и один из ее любовников бесследно исчезли. Второй любовник попытался сбежать с острова с помощью норвежского рыбака – но тоже исчез. Несколько месяцев спустя их мумифицированные тела нашли на острове Марчена – далеко от запланированного маршрута. Причем ни лодки, ни эквадорского юнги, что был с ними, нигде не было.

А в ноябре 1934 года внезапно умер доктор Риттер – якобы от отравленного куриного мяса. Да, тот самый, что был убежденным вегетарианцем. Пережила всех и оставила мемуары только Дора Штраух. Рон Говард частично использовал их как источник и в 2024 году снял триллер "Эдем" обо всех этих чрезвычайных событиях.

Каков же остров Флореана сегодня? Несколько десятков человек там до сих пор живут, более того – потомки Маргрет Витмер держат отель на берегу черного вулканического пляжа. Туризм здесь нишевый, но остров манит гостей не только историей об изменах и исчезновении.

Достаточно интересны кораллы Devil's Crown над затопленным кратером вулкана – это место считают одним из лучших для снорклинга на Галапагосах. А в горах здесь сохранился "пиратский грот", где семья Витмер пряталась в первые месяцы после приезда.

Рассмотрите Мальдивы. Только учтите, что там действует строгий перечень запретов, которых туристы часто не знают – например, в публичных местах за пределами курортных островов запрещены алкоголь, купальники и даже поцелуи. Нарушение может обернуться штрафом или даже депортацией.

И не забывайте о Бали. Только не думайте об острове как об обычном пляжном курорте – там очень много интересных храмов. Но учтите, что вход туда в шортах или открытой одежде может стать оскорблением для местных, так же как не стоит касаться голов людей – это священная часть тела.