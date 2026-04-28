Несмотря на это, что значительная часть итальянского побережья занята частными пляжными клубами, в стране до сих пор остались места, где можно бесплатно отдохнуть у моря посреди природы. Со ссылкой на The Guardian рассказываем о таких локациях.

Смотрите также Все об отдыхе в Греции 2026: лучшие направления, новые налоги и популярные туры для туристов

Какие пляжи Италии заслуживают внимания туристов и почему?

Ривьера-дель-Конеро, регион Марке

Это один из самых красивых участков Адриатического побережья, до сих пор не пострадавшей от массового туризма. Побережье здесь окружают высокие известняковые скалы, покрытые соснами, а вода имеет насыщенный бирюзовый оттенок. Особенно популярен пляж Сироло– длинная естественная полоса гальки, к которой ведет живописная тропа сквозь деревья. Также стоит посетить залив Портоново., где сочетаются ретро-пляжные клубы и большие бесплатные зоны отдыха.

Ривьера-дель-Конеро, регион Марке / фото Canva

Гаргано, Опулия

Остров Гаргано на севере Апулии часто остается в тени наиболее популярных курортов южного региона, хотя именно здесь можно найти одни из красивейших природных пляжей страны. Местное побережье славится скалистыми бухтами, морскими пещерами и уютными заливами.

Атмосфера полуострова Гаргано: смотреть видео

Один из самых известных пляжей – это Портогреко. Еще одна жемчужиной является Виньянотика – длинный галечный пляж возле светлых известняковых скал.

Понце, регион Лацио

Этот остров давно облюбовали жители Рима для летнего отдыха. Понца привлекает цветными домами у порта, тихими бухтами и невероятно чистым морем. Самый длинный пляж острова – Фронтон. Часть побережья здесь занята клубами, но есть и свободные зоны отдыха. Некоторые из самых эффектных мест для купания доступны только из воды, в частности знаменитая бухта Chiaia di Luna, окружена высокими оранжевыми скалами.



Понце, регион Лацио / фото Википедии

Пантеллерия, Сицилия

Вулканический остров Пантеллерия расположен ближе к Тунису, чем в Сицилию, поэтому имеет особую атмосферу уединения. Здесь нет традиционных песчаных пляжей, вместо них черные вулканические скалы и природные платформы для купания. Популярная локация Балата-деи-Турчи – дикая бухта среди камней с отличными условиями для подводного плавания.

Пантеллерия, Сицилия / фото Википедии

Эльба, Тоскано

Остров Эльба известен своей длинной береговой линией, что простирается почти на 150 километров. Одна из лучших локаций – Ниспорто. Это тихий залив, окружена сосновыми холмами. Благодаря спокойной воде и пологому входу пляж отлично подходит для семейного отдыха.

Атмосфера острова Эльба: смотреть видео

Маремма, Тоскано

На юге Тосканы расположен региональный парк Маремма, где сохранилась одна из самых диких береговых линий Италии. Здесь нет отелей, баров или рядов зонтов – только длинные песчаные пляжи, сосновые леса и природные дюны. Удобнее всего добраться до пляжа Марина-ди-Альберезе, но для большей тишины туристы советуют ехать дальше в Коллелунго или добираться туда на велосипеде через парк.

Маремма, Тоскана / фото Getty

Смотрите также Таиланд, Мальдивы или Египет: где прогнозируют теплое море в мае 2026 года

Когда лучше всего посетить Италию?

Впечатления от поездки во многом зависят от сезона. Эксперт по путешествиям Год Стивс объяснил, в какие месяцы страну лучше всего посещать, а когда туристам следует быть готовыми к жаре, толпы или закрытые курорты.

По словам специалиста, Самыми удачными месяцами для путешествия в Италию являются май, июнь, сентябрь и октябрь. Именно в это время в стране устанавливается комфортная температура, а погода хорошо подходит как для экскурсий, так и для прогулок по городам.

Весна и ранняя осень считаются идеальными сезонами для тех, кто хочет увидеть Рим, Флоренция, Венецию или Неаполь без изнурительной летней жары. В то же время, эти месяцы также относятся к самым популярным среди туристов, поэтому цены на жилье могут быть выше.

Чего ждать летом?

В июле и августе в Италии часто бывает очень жарко., особенно на юге страны. Температура может достигать более + 30 градусов., что усложняет экскурсии и долгие прогулки. Август имеет еще одну особенность: именно тогда многие итальянцы отправляются в отпуска. Поэтому большие города могут становиться тише, а некоторые заведения закрываются. Морские и горные курорты в этот период переполнены отдыхающими., а цены на гостиницы растут.

Как насчет путешествия в холодный сезон?

Ноябрь – апрель подходит тем, кто хочет избежать толп и сэкономить. В это время туристов гораздо меньше, но погода прохладнее, а многие сезонные курорты закрываются. Например, зимой в Милане температура может опускаться примерно до + 5 градусов., а в Риме держаться на уровне около +1 0 градусов. Прибрежные города и популярные пляжные направления, в частности Чинкве-Терре или Амальфи, в этот сезон менее привлекательны для отдыха.

Важно: межсезонье некоторые музеи и достопримечательности работают по сокращенному графику, а рестораны могут делать более длинные перерывы днем. Также в прохладные месяцы не все отели сразу включают в себя отопление.

Какие локации Италии будут вам интересны?

Узнайте малоизвестный город Матера в Италии. В отличие от Рима из примерно 22, 2 миллиона туристов в год и Пизы с 3 миллионами, Матера принимает менее миллиона посетителей, что позволяет наслаждаться ее атмосферой спокойно и спокойно.

Также откройте для себя еще одну малоизвестную жемчужину Италии – Виченца. Хотя город не богат достопримечательностями, как Рим, здесь все же есть несколько мест, которые следует посетить. Один из них– дом архитектора Андреа Палладио, прославившийся проектированием многих зданий как в городе, так и во всем регионе Венето. Посетители смогут увидеть примеры его работ на площади Piazza dei Signori.