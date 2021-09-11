Найкраща авіакомпанія світу запустила акцію зі спеццінами: понад 10 популярних напрямків з Києва
Джерело:avianews.com
Qatar Airways, визнана найкращою авіакомпанією світу в 2021 році, запустила нову акцію. Авіаперевізник продає квитки за спеціальними цінами з Києва на екзотичні напрямки і в ділові центри.
Акційні квитки можна забронювати з 7 по 13 вересня. Більше про ціни та напрямки – читайте далі!
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Вартість акційних квитків з Києва: напрямки
- Дубай – 8 800 гривень;
- Делі – 13 500 гривень;
- Бангкок – 13 900 гривень;
- Коломбо – 14 600 гривень;
- Занзібар – 15 900 гривень;
- Сейшели – 18 000 гривень;
- Пхукет – 18 500 гривень;
- Сінгапур – 18 700 гривень;
- Мальдіви – 19 300 гривень;
- Балі – 19 600 гривень;
- Найробі – 20 000 гривень;
- Сеул – 20 300 гривень;
- Кейптаун – 21 000 гривень;
- Гонконг – 21 000 гривень;
- Токіо – 22 100 гривень.
Всі ціни включають перевезення багажу, харчування, безкоштовне використання бортової системи розваг.Зверніть увагу! Перельоти необхідно здійснити до 31 серпня 2022 року. Спеціальні ціни не діють під час масових подорожей в Новорічний період з 22 грудня 2021 року до 20 січня 2022 року.
Всі квитки Qatar Airways, які включають перельоти до 31 травня 2022 року, можна повернути без штрафу й отримати гроші назад, безкоштовно змінити дату вильоту або аеропорт прильоту.
Qatar Airways – найкраща авіакомпанія світу 2021: коротко
Щороку популярний сервіс AirlineRatings, присвячений аналізу роботи авіаперевізників, складає рейтинг найкращих авіаліній.
Авіакомпанія Air New Zealand 6 років поспіль очолювала список, але не у 2021-му. Її змістив катарський авіаперевізник Qatar Airways.
10 найкращих авіакомпаній світу 2021
- Qatar Airways
- Air New Zealand
- Singapore Airlines
- Qantas
- Emirates
- Cathay Pacific
- Virgin Atlantic
- United Airlines
- EVA Air
- British Airways
Експерти оцінювали авіалінії за низкою критеріїв: вік авіапарку, відгуки пасажирів і додаткові послуги задля комфорту клієнтів. Крім того, у 2021 році додався ще один – реакція на виклики COVID-19.
Зауважимо, раніше авіакомпанія Qatar Airways запровадила прямі рейси з Києва до США.
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