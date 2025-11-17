Якщо вам цікаві деталі про цю локацію, залишайтесь з нами та читайте цікаву статтю від 24 Каналу з посиланням на сторінку блогерки Kryviylover.

Де розташована найглибша провальна лійка України?

Найвідоміша провальна лійка України розташована у Кривому Розі у Покровському районі. Її глибина сягає 300 метрів, а діаметр верхнього отвору приблизно 50 на 70 метрів. Вона виникла у 70-х роках на території колишньої шахти "Комсомольська-1", де після десятиліть видобутку лишилися підземні камери. Одна з них згодом осіла, утворивши одну з найглибших воронок Європи.

Як пише History.1kr.ua, місцевий дослідник та екстремал Анатолій, який разом зі своєю командою обстежує такі провалля, спускався у цю лійку зі спорядженням. Він розповідає, що внизу повно іржавини, уламків та темряви, а отвір угорі здається маленькою цяткою.

У Кривому Розі є кілька подібних провальних лійок. Деякі стали легендарними, наприклад "Гніздо дракона", де колись дно взагалі губилося у повній темряві. Там досі можна знайти старі шахтні ходи, іржаві рельси та інструменти – все це формує незвичайну та страшну атмосферу.

Рудне поле міста простягається на понад 120 кілометрів. Під багатьма районами залишаються великі підземні порожнини. Частина з них стабільна, інші ж можуть раптово просісти. Найглибша лійка практично не змінювалася за останні 15 років, але підходити до її краю все одно небезпечно.

Адреса розташування: Покровський район, місто Кривий Ріг.

Що відвідати у Кривому Розі?