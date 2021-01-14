Коли пара вирушає в подорож, щоб задовольнити свої сексуальні фантазії й потреби – це і називається секс-туризмом. В ньому головне – можливість в іншій країні отримати те, що вдома зробити важко або взагалі неможливо.

Про секс-туризм та ментальні наслідки, розповідає спеціаліст з психології та сексології Жанна Дженетер спільно з редакцією "О, Море".

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Навіщо людям секс-туризм?

заради вражень, експерименту та уявлення про самого себе

бажання отримати різносторонній досвід, щоб здаватися у подальшому партнерстві більш грамотним з технічного боку

сексуальна розбещеність, яка деморалізує міжособистісний контакт між людьми

Це норма чи розлад?

Не варто судити поверхово і говорити, що таке явище є порушенням. Це питання конкретної людини й фахівця, який йому допомагає. Важливо розуміти, як людина живе, наскільки задоволені його особисті й соціальні потреби.

Якщо відносини такі, в яких сексуальні потреби систематично не задовольняються, викликають душевні страждання і штовхають до того, щоб людина шукала, їхала кудись, витрачала гроші, то напевно це не дуже нормальні відносини й тоді необхідна стороння допомога кваліфікованого фахівця, – каже Жанна.

Які можуть бути небезпеки пов'язані з таким проведенням часу і ментальними наслідками?

"Найімовірніше, споживацьке ставлення до сексу. Коли я обговорюю зі своїми клієнтами тему інтимних відносин в парі, завдяки різним практикам, вони починають усвідомлювати, що секс – це не тільки фізична складова, а духовна, моральна і, в цілому глибока близькість з людиною. Єднання і спілкування, де кожен багатіє".



Наслідки секс-туризму для пари / glavcom.ua

Психолог та сексолог вважає, що секс-туризм може збагачувати лише досвід. Якщо людина постійно і систематично вирішує таким чином свої сексуальні потреби, в результаті виникає ризик залежності від гострих відчуттів і формується залежна поведінка, яка, своєю чергою, може різко погіршувати стан здоров'я особистості в цілому.

Адже у звичайному партнерстві, відбувається обопільний плавний розвиток, виникає багато цікавих подій, кумедних ситуацій, які гріють душу теплими спогадами.

А ось якщо один партнер поїхав, наситився новими враженнями, а повернувшись додому наполегливо або навіть насильно вимагає екзотики в іншого, то це може внести негативний контекст в стосунки, – зазначає експерт.

Чи є сенс всім підряд розповідати про це?

Варто навчитися ставитися до себе і свого оточення екологічно, розбиратися з тим, про що і з ким, які питання є сенс обговорювати, а з ким ні. Якщо у когось виникає осуд – це норма. Ми люди різних поглядів і думок, хтось зрадіє і попросить контакти, хтось засудить.



Не завжди потрібно всім про все розповідати / slovofraza.com

"Нам ще належить навчитися бути екологічними до себе й оточуючих. Але, як правило, подібним досвідом діляться вкрай стримано і це нормально".

Яких особистих правил слід дотримуватися, якщо практикуєш такий вид відпочинку?

Правила контактної безпеки

обговоріть прийнятні норми та форми поведінки

оберіть стоп-сигнали, які зупинять небажані дії й задовольнять потребу в паузі або зупинці

використовуйте засоби й методи для запобігання зараження будь-якими інфекціями, що передаються статевим і контактним шляхом

дотримуйтеся екологічної низки різних видів сексу і зберігайте гігієну статевих органів

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Правила інформаційної безпеки