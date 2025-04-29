Люсі, яка багато років пропрацювала на круїзному лайнері, поділилася своїми хитрощами, як уникнути морської хвороби ще до того, як вона встигне початися. Про це 24 Канал повідомляє з посиланням на Daily Mail.

Читайте також Як Альпи, але дешевше: куди поїхати за кордоном, щоб закохатися в гори

Правильно обирайте каюту

Розташування каюти на лайнері – це один з факторів, який найбільше впливає на розвиток морської хвороби. Найкраще обирати номери посередині корабля, а не в передній чи кормовій частині. Те саме стосується і поверхів – у каютах на нижніх та вищих поверхах захитувати буде більше, оскільки там більше відчувається рух лайнера.

Внутрішня каюта – це те, чого Люсі наполегливо радить уникати. У такому просторі рівновага порушується, і в людини швидше виникає морська хвороба. Важливо обирати каюту з вікном або балконом, щоб бачити море і горизонт.

Для новачків – круїзи з нетривалим перебуванням у морі

Якщо ви вперше вирушаєте й подорож на круїзному лайнері, то обирайте такий тур, де передбачено якомога менше днів у морі, а більше – на суші.

У нас були люди, які приїжджали у свій перший круїз, а це був двотижневий трансатлантичний перетин. Вони весь час блювали, а потім пообіцяли більше ніколи не відправлятися в круїз,

– розповіла Люсі.

Круїзи, у яких плавання тривають по кілька днів, розраховані на досвідчених мандрівників.

Також варто перевіряти водойми, які заплановані у маршруті. Наприклад, Бассова протока на південь від Австралії чи Біскайська затока є дуже неспокійними, а тому ризики морської хвороби зростають.



Відпочинок на круїзному лайнері / Фото G.isle px, Pexels

Уникайте медпункту на лайнері

Люсі радить усі мандрівникам брати усі ліки з собою, аби не відвідувати медпункт на лайнері. По-перше, це забирає багато часу, а, по-друге, це дуже дорого. Ліки проти морської хвороби, браслети та пластирі, які зменшують симптоми нудоти – мастхев.

Припиніть пити воду

Багато людей під час нудоти літрами п'ють воду, бо думають, що вона може допомогти. Насправді вода навпаки може викликає блювоту. Краще у такі моменти поїсти.

Я знаю, що останнє, що хочеться робити під час морської хвороби, – це їсти. Та якщо з'їсти хоч половину скибочки хліба, то стане легше,

– наголосила жінка.

Народні методи

Варто спробувати й народні методи, які допомагають впоратися з морською хворобою:

імбирний чай;

зелені яблука.

Якщо дотримуватися цих порад, то відпустка на круїзному лайнері точно мине без "сюрпризів".