Секс у літаку: стюардеса розповіла про можливі наслідки
У кіно сцени сексу в літаку завжди пристрасні. Проте у житті не завжди все так зручно та безпечно.
Якщо вас побачить бортпровідник, то попросить вийти. А в разі відмови відкриє двері сам. Про це розповіла стюардеса на своїй сторінці у TikTok.
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"А якщо вас ніхто не помітить, вважайте – вам пощастило", – сказала вона.
Проте на борту літака таке "малоймовірно". Так само відкрити двері можна, якщо пасажир просто замкнеться в туалетній кімнаті.
Стюардеса попросить людину вийти чи запитає, як у неї справи. Якщо у відповідь буде мовчання, вона відкриє двері з іншого боку сама,
– пояснила дівчина у соцмережі.
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