Когда пара отправляется в путешествие, чтобы удовлетворить свои сексуальные фантазии и потребности – это называется секс-туризмом. В нем главное – возможность в другой стране получить то, что дома сделать трудно или вообще невозможно.

О секс-туризме и ментальных последствиях, рассказывает специалист по психологии и сексологии Жанна Дженетер совместно с редакцией "О, Море".

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Зачем людям секс-туризм?

ради впечатлений, опыта и представления о самом себе

желание получить разносторонний опыт, чтобы казаться в дальнейшем партнерстве более грамотным с технической стороны

сексуальная распущенность, которая деморализует межличностный контакт между людьми

Это норма или расстройство?

Не стоит судить поверхностно и говорить, что такое явление является нарушением. Этот вопрос конкретного человека и специалиста, который ему помогает. Важно понимать, как человек живет, насколько довольны его личные и социальные нужды.

Если отношения такие, в которых сексуальные потребности систематически не удовлетворяются, вызывают душевные страдания и толкают к тому, чтобы человек искал, ехал куда-то, тратил деньги, то наверное это не очень нормальные отношения и тогда необходима посторонняя помощь квалифицированного специалиста, – говорит Жанна.

Какие могут быть опасности связаны с таким времяпрепровождением и ментальными последствиями?

"Скорее всего, потребительское отношение к сексу. Когда я обсуждаю со своими клиентами тему интимных отношений в паре, благодаря различным практикам, они начинают осознавать, что секс – это не только физическая составляющая, а духовная, нравственная и, в целом глубокая близость с человеком. Единения и общения, где каждый богатеет ".



Последствия секс-туризма для пары / glavcom.ua

Психолог и сексолог считает, что секс-туризм может обогащать только опыт. Если человек постоянно и систематически решает таким образом свои сексуальные потребности, в результате возникает риск зависимости от острых ощущений и формируется зависимое поведение, которое, в свою очередь, может резко ухудшать состояние здоровья личности в целом.

Ведь в обычном партнерстве, происходит взаимный плавное развитие, возникает много интересных событий, забавных ситуаций, которые греют душу теплыми воспоминаниями.

А вот если один партнер уехал, насытился новыми впечатлениями, а вернувшись домой настойчиво или даже насильно требует экзотики у другого, то это может внести негативный контекст в отношения, – отмечает эксперт.

Есть ли смысл всем подряд рассказывать об этом?

Стоит научиться относиться к себе и своему окружению экологически, разбираться с тем, о чем и с кем, какие вопросы есть смысл обсуждать, а с кем нет. Если у кого-то возникает осуждение – это норма. Мы люди разных взглядов и мнений, кто-то обрадуется и попросит контакты, кто-то осудит.



Не всегда нужно всем обо всем рассказывать / slovofraza.com

"Нам еще предстоит научиться быть экологическими к себе и окружающим. Но, как правило, подобным опытом делятся крайне сдержанно и это нормально".

Каких личных правил следует придерживаться, если практикуешь такой вид отдыха?

Правила контактной безопасности

обсудите приемлемые нормы и формы поведения

выберите стоп-сигналы, которые остановят нежелательные действия и удовлетворят потребность в паузе или остановке

используйте средства и методы для предотвращения заражения любыми инфекциями, передающимися половым и контактным путем

придерживайтесь экологического ряда различных видов секса и храните гигиену половых органов

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Правила информационной безопасности