Медуз скидають у море зі сміттям: у мережі показали, як "очищають" пляж у Генічеську – відео

Впродовж певного часу на курортах України спостерігають справжнє нашестя медуз, які псують відпочинок туристам. Нещодавно ситуація дещо покращилася – їх майже не було, однак зараз вони повернулися.

Це відомо з відео, якими діляться відпочивальники. Але цього разу скандал розгорівся навколо того, як очищають пляжі від медуз.

Читайте також Скелі та страховка: де зайнятися альпінізмом в Україні

На популярному українському курорті у Генічеську діти зібрали медуз з води й залишили їх на пляжі. Чоловіки, найімовірніше, працівники пляжу, вирішили "прибрати" зони для туристів, скидаючи живність в море разом зі сміттям – пляшками, пластиковими пакетами, піском тощо.

Відео опублікувала одна із туристок Ірина Балтро у Фейсбук-спільноті "Генічеськ Сьогодні".

Прошу відреагувати на дії своїх робітників. Діти зібрали медузи на берег, ваші співробітники разом з сміттям скинули назад в море. Як діти мають туди зайти? Хто до вас з таким відношенням приїде? – написала жінка у своєму дописі.

У Генічеську медуз скидають у море разом зі сміттям: дивіться відео



За словами чоловіків-прибиральників, вони збирають сміття, яке самі ж туристи тут залишають. Тому у цій ситуації винні відпочивальники.

Один з чоловіків заявив, що сміття і медузи ніяк не заважають купанням. Після цього авторка відео запропонувала йому показати це на власному прикладі, що він і зробив.

Цікаво "Море із желе": еколог пояснила, чому на Азовському узбережжі спостерігалося нашестя медуз

Нашестя медуз на курортах України