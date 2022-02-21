Про це під час брифінгу зазначив генеральний директор компанії Євгеній Дихне. Зібрали найважливіше.

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Попри те, що лізингодавці відкликали низку літаків з України, а деякі іноземні авіаперевізники скасовують польоти, МАУ планує забезпечити безперебійне авіасполучення з Європою та навіть збільшити ємність повітряних суден за деякими маршрутами.

"Однією з істотних умов щодо зміни страхування є подорожчання послуги страховки з урахуванням ризиків. Тому це позначається певним чином на вартості квитків", – прокоментував Євгеній Дихне.

Водночас він зазначає, що вартість перельотів завжди визначається ринком, тобто кількістю пасажирів, попитом і пропозицією.

Тому значного зміщення в бік подорожчання квитків не буде, на мій погляд. Принаймні, у нас у компанії така позиція,

– підсумував директор МАУ.

Зверніть увагу. Раніше міністр інфраструктури Олександр Кубраков повідомив, що попри інформаційну напругу через можливе повномасштабне вторгнення російських військ, небо над Україною залишається відкритим. На сьогодні ситуація в повітряному просторі стабільна, а безпека польотів забезпечується повною мірою.

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