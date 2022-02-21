Про це під час брифінгу зазначив генеральний директор компанії Євгеній Дихне. Зібрали найважливіше.
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Попри те, що лізингодавці відкликали низку літаків з України, а деякі іноземні авіаперевізники скасовують польоти, МАУ планує забезпечити безперебійне авіасполучення з Європою та навіть збільшити ємність повітряних суден за деякими маршрутами.
"Однією з істотних умов щодо зміни страхування є подорожчання послуги страховки з урахуванням ризиків. Тому це позначається певним чином на вартості квитків", – прокоментував Євгеній Дихне.
Водночас він зазначає, що вартість перельотів завжди визначається ринком, тобто кількістю пасажирів, попитом і пропозицією.
Тому значного зміщення в бік подорожчання квитків не буде, на мій погляд. Принаймні, у нас у компанії така позиція,
– підсумував директор МАУ.
МАУ: останні новини
- МАУ розпочинає продаж квитків до Мюнхена та Женеви, щоб забезпечення авіасполучення, яке тимчасово не може виконувати Lufthansa Group.
- Відомо, що авіакомпанія відправила п'ять Boeing 737-800 в Іспанію через припинення страхування літаків у небі України. Ще два – на плановий техогляд у Белград.
- Раніше МАУ анонсувала розширення маршрутів на літній сезон, відкривши рейси до більш ніж 30 міст США та Канади.