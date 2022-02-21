Об этом на брифинге отметил генеральный директор компании Евгений Дыхне. Собрали самое важное.

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Несмотря на то, что лизингодатели отозвали ряд самолетов из Украины, а некоторые иностранные авиаперевозчики отменяют полеты, МАУ планирует обеспечить бесперебойное авиасообщение с Европой и даже увеличить емкость воздушных судов по некоторым маршрутам.

"Одним из существенных условий изменения страхования является подорожание услуги страховки с учетом рисков. Поэтому это сказывается определенным образом на стоимости билетов", – прокомментировал Евгений Дыхне.

В то же время он отмечает, что стоимость перелетов всегда определяется рынком, то есть количеством пассажиров, спросом и предложением.

Поэтому значительного смещения в сторону подорожания билетов не будет, на мой взгляд. По крайней мере, у нас у компании такая позиция,

– подытожил директор МАУ.

Обратите внимание. Ранее министр инфраструктуры Александр Кубраков сообщил, что, несмотря на информационное напряжение из-за возможного полномасштабного вторжения российских войск, небо над Украиной остается открытым. Сегодня ситуация в воздушном пространстве стабильна, а безопасность полетов обеспечивается в полной мере.

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