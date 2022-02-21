Об этом на брифинге отметил генеральный директор компании Евгений Дыхне. Собрали самое важное.
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Несмотря на то, что лизингодатели отозвали ряд самолетов из Украины, а некоторые иностранные авиаперевозчики отменяют полеты, МАУ планирует обеспечить бесперебойное авиасообщение с Европой и даже увеличить емкость воздушных судов по некоторым маршрутам.
"Одним из существенных условий изменения страхования является подорожание услуги страховки с учетом рисков. Поэтому это сказывается определенным образом на стоимости билетов", – прокомментировал Евгений Дыхне.
В то же время он отмечает, что стоимость перелетов всегда определяется рынком, то есть количеством пассажиров, спросом и предложением.
Поэтому значительного смещения в сторону подорожания билетов не будет, на мой взгляд. По крайней мере, у нас у компании такая позиция,
– подытожил директор МАУ.
МАУ: последние новости
- МАУ начинает продажу билетов в Мюнхен и Женеву, чтобы обеспечить авиасообщение, которое временно не может выполнять Lufthansa Group.
- Известно, что авиакомпания отправила пять Boeing 737-800 в Испанию из-за прекращения страхования самолетов в небе Украины. Еще два – на плановый техосмотр в Белград.
- Ранее МАУ анонсировала расширение маршрутов на летний сезон, открыв рейсы в более чем 30 городов США и Канады.