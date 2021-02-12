МАУ скоротила програму літнього сезону 2021: які напрямки залишилися

Авіакомпанія "Міжнародні авіалінії України" у два рази скоротила літній розклад 2021 року і залишила в ньому 20 міжнародних напрямків замість 43.

Оновлена мережа включає тільки середньомагістральні рейси – майже всі з Києва і тільки один з регіонального аеропорту України.

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У новому сезоні авіакомпанія не планує здійснювати польоти на далекі відстані до Нью-Йорку, ​Торонто та Делі, як це було до карантину.

Внутрішня мережа буде містити рейси з Києва до Херсона, Львова, Харкова, Одеси, Дніпра, Івано-Франківська та Запоріжжя. Польоти за цими напрямками МАУ виконуватиме спільно з "Розою Вітрів".

За якими напрямками МАУ літатиме у літньому сезоні 2021

Київ – Амстердам

Київ – Лондон (Гатвік)

Київ – Лондон (Хітроу)

Київ – Париж

Київ – Дубай

Київ – Вільнюс

Київ – Мілан

Київ – Барселона

Київ – Каїр

Київ – Ларнака

Київ – Мюнхен

Київ – Женева

Київ – Тбілісі

Київ – Баку

Київ – Єреван

Київ – Стамбул

Одеса – Стамбул

Київ – Тель-Авів

Київ – Прага

Київ – Кишинів

Між якими містами будуть доступні пересадки в "Борисполі"

Захід

Амстердам

Лондон (Гатвік)

Лондон (Хітроу)

Париж

Мілан

Мюнхен

Прага

Схід

Дубай

Каїр

Баку

Єреван

Стамбул

Тель Авів

Нагадаємо, раніше український лоукостер SkyUp Airlines анонсував запуск рейсів з Києва до французького міста Марсель.

Додамо, SkyUp навесні також планує запустити три нові рейси з України до Польщі.

Варто зазначити, угорський лоукостер Wizz Air оголосив про запуск нових рейсів з Києва в болгарське місто Бургас.