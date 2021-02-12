МАУ скоротила програму літнього сезону 2021: які напрямки залишилися

12 лютого 2021 , 16:31
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Джерело:

avianews.com

Авіакомпанія "Міжнародні авіалінії України" у два рази скоротила літній розклад 2021 року і залишила в ньому 20 міжнародних напрямків замість 43.

Оновлена мережа включає тільки середньомагістральні рейси – майже всі з Києва і тільки один з регіонального аеропорту України.

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У новому сезоні авіакомпанія не планує здійснювати польоти на далекі відстані до Нью-Йорку, ​Торонто та Делі, як це було до карантину.

Внутрішня мережа буде містити рейси з Києва до Херсона, Львова, Харкова, Одеси, Дніпра, Івано-Франківська та Запоріжжя. Польоти за цими напрямками МАУ виконуватиме спільно з "Розою Вітрів".

За якими напрямками МАУ літатиме у літньому сезоні 2021

  • Київ – Амстердам
  • Київ – Лондон (Гатвік)
  • Київ – Лондон (Хітроу)
  • Київ – Париж
  • Київ – Дубай
  • Київ – Вільнюс
  • Київ – Мілан
  • Київ – Барселона
  • Київ – Каїр
  • Київ – Ларнака
  • Київ – Мюнхен
  • Київ – Женева
  • Київ – Тбілісі
  • Київ – Баку
  • Київ – Єреван
  • Київ – Стамбул
  • Одеса – Стамбул
  • Київ – Тель-Авів
  • Київ – Прага
  • Київ – Кишинів

Між якими містами будуть доступні пересадки в "Борисполі"

Захід

  • Амстердам
  • Лондон (Гатвік)
  • Лондон (Хітроу)
  • Париж
  • Мілан
  • Мюнхен
  • Прага

Схід

  • Дубай
  • Каїр
  • Баку
  • Єреван
  • Стамбул
  • Тель Авів

Нагадаємо, раніше український лоукостер SkyUp Airlines анонсував запуск рейсів з Києва до французького міста Марсель.

Додамо, SkyUp навесні також планує запустити три нові рейси з України до Польщі.

Варто зазначити, угорський лоукостер Wizz Air оголосив про запуск нових рейсів з Києва в болгарське місто Бургас.