Популярний ютуб-блогер Дрю Бінскі поставив на останнє місце списку Ватикан, пише 24 Канал. При чому у рейтингу також знайшлося місце Україні.

Яку країну блогер визнав найгіршою?

Мандрівник заявив, що ніколи не повернеться у Ватикан після того, як лише один раз відвідав найменшу країну світу. Він зазначив, що туристи можуть оглянути всю країну, розташовану в центрі Рима, лише за кілька годин. Водночас Дрю також вказав на низку проблем, серед яких довгі черги та брак готелів для ночівлі.

Ватикан – це найменша країна у світі з населенням близько 800 жителів, більшу частину якого складають чоловіки.

Блогер зізнався, що любить тамтешні пам'ятки, зокрема резиденцію Папи Римського, а також дивовижну базиліку Святого Петра, одне з найбільш історичних місць у світі для католицизму.

Але він (Ватикан – 24 Канал) такий маленький, що там немає готелів, тому неможливо залишитися на ніч... І це місце, яке можна відвідати лише на кілька годин. Черги дуже довгі, тому, будь ласка, приїжджайте рано або купуйте квитки з прискореним входом, якщо ви збираєтеся на екскурсію,

– сказав мандрівник.

На його думку, Ватикан – це країна, яку варто відвідати не більше одного разу.

Як пише Exspress, туристичні пам'ятки Ватикану включають всесвітньо відому базиліку Святого Петра, де є знаменита статуя "П'єта", створена Мікеланджело. Відвідати знамениту Сикстинську капелу можна під час екскурсії по Ватиканських музеях.

Яке місце в рейтингу отримала Україна?

Ютуб-блогер двічі був в Україні та поставив її на 5 місце у своєму рейтингу, відзначивши унікальність країни. Дрю тепло висловився про Українські Карпати, Львів та Київ.

Він був вражений Софійським собором, а Львів нагадав блогеру столицю Чехії – Прагу. На його думку, Київ – це найкрасивіше місто у Східній Європі.

Врешті-решт, Дрю згадав про вторгнення Росії в Україну та відзначив стійкість та приязність українців.

