Лоукостер Ryanair відкриває ще одну базу та анонсує 10 нових маршрутів

29 листопада 2021 , 15:37
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Джерело:

lowcost.ua

Ірландський лоукостер Ryanair відкриває нову базу. Вона розташовуватиметься в місті Фуншал на острові Мадейра, що в Португалії.

5 база Ryanair в Португалії запустить роботу у 2022 році. Ця база є останньою з тих, що анонсував авіаперевізник в період пандемії.

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Лоукостер анонсує 10 нових маршрутів з Фуншала

  1. Бове – з 1 квітня;
  2. Бергамо – з 31 березня;
  3. Шарлеруа – з 31 березня;
  4. Дублін – з 30 березня;
  5. Лісабон – з 27 березня;
  6. Манчестер – з 30 березня;
  7. Марсель – з 29 березня;
  8. Нюрнберг – з 29 березня;
  9. Порту – з 29 березня;
  10. Лондон-Станстед – з 29 березня.

На новій базі Ryanair розмістять два літаки B737-800.

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Автор: Марта Касіянчук