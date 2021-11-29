Лоукостер Ryanair відкриває ще одну базу та анонсує 10 нових маршрутів
29 листопада 2021 , 15:37Читать новость на русском
Джерело:lowcost.ua
Ірландський лоукостер Ryanair відкриває нову базу. Вона розташовуватиметься в місті Фуншал на острові Мадейра, що в Португалії.
5 база Ryanair в Португалії запустить роботу у 2022 році. Ця база є останньою з тих, що анонсував авіаперевізник в період пандемії.
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Лоукостер анонсує 10 нових маршрутів з Фуншала
- Бове – з 1 квітня;
- Бергамо – з 31 березня;
- Шарлеруа – з 31 березня;
- Дублін – з 30 березня;
- Лісабон – з 27 березня;
- Манчестер – з 30 березня;
- Марсель – з 29 березня;
- Нюрнберг – з 29 березня;
- Порту – з 29 березня;
- Лондон-Станстед – з 29 березня.
На новій базі Ryanair розмістять два літаки B737-800.
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