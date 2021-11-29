5 база Ryanair в Португалии запустит работу в 2022 году. Эта база является последней из анонсированных авиаперевозчиком в период пандемии.

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Бове – с 1 апреля; Бергамо – с 31 марта; Шарлеруа – с 31 марта; Дублин – с 30 марта; Лиссабон – с 27 марта; Манчестер – с 30 марта; Марсель – с 29 марта; Нюрнберг – с 29 марта; Порту – с 29 марта; Лондон-Станстед – с 29 марта.

На новой базе Ryanair разместят два самолета B737-800.

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