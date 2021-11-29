5 база Ryanair в Португалии запустит работу в 2022 году. Эта база является последней из анонсированных авиаперевозчиком в период пандемии.
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Лоукостер анонсирует 10 новых маршрутов из Фуншала
- Бове – с 1 апреля;
- Бергамо – с 31 марта;
- Шарлеруа – с 31 марта;
- Дублин – с 30 марта;
- Лиссабон – с 27 марта;
- Манчестер – с 30 марта;
- Марсель – с 29 марта;
- Нюрнберг – с 29 марта;
- Порту – с 29 марта;
- Лондон-Станстед – с 29 марта.
На новой базе Ryanair разместят два самолета B737-800.
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- Со 2 января Ryanair запускает два новых направления из Украины – будет летать из Львова и Херсона в Словакию и Австрию;
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- С ноября Ryanair начал выполнять полеты по 6 новым маршрутам из Львова;
- Уже этой зимой авиаперевозчик откроет 250 новых направлений, в том числе в Европу, Северную Африку и Ближний Восток;
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