5 база Ryanair в Португалії запустить роботу у 2022 році. Ця база є останньою з тих, що анонсував авіаперевізник в період пандемії.

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Бове – з 1 квітня; Бергамо – з 31 березня; Шарлеруа – з 31 березня; Дублін – з 30 березня; Лісабон – з 27 березня; Манчестер – з 30 березня; Марсель – з 29 березня; Нюрнберг – з 29 березня; Порту – з 29 березня; Лондон-Станстед – з 29 березня.

На новій базі Ryanair розмістять два літаки B737-800.

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