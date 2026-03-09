Стюардеса Андреа Фішбах розповіла, якого саме вбрання варто уникати під час польотів, пише The Sun.

Який одяг краще не одягати на борт літака?

Бортпровідниця зазначила, що насамперед варто уникати занадто тісного одягу, зокрема вузьких джинсів. Ця річ може стискати тіло й погіршувати кровообіг, а це особливо небезпечно під час тривалого сидіння в літаку.

Через обмежений рух та здавлювання тканин зростає ризик тромбозу глибоких вен. Щоб цього уникнути, Андреа радить обирати більш вільний одяг. За можливості варто рухатися на своєму місці чи періодично прогулюватися салоном, коли це буде дозволено.



Для подорожі варто обирати комфортний одяг / Фото Pexels

Для подорожей підходять еластичні штани, які допоможуть почуватися комфортніше у разі здуття живота, що нерідко трапляється під час польотів. Окрім того, стюардеса порадила звернути увагу на тканини й деталі одягу.

Пасажирам не рекомендовано одягати в дорогу речі з довгою бахромою чи з легкозаймистих матеріалів. І хоч аварійні ситуації трапляються вкрай рідко, такий одяг може становити додатковий ризик у разі пожежі.

Для багатьох туристів ще одна порада може видатися дивною, проте бортпровідниця радить не літати у футболці. У разі евакуації пасажирам доведеться спускатися аварійним трапом, через що відкриті ділянки тіла можуть травмуватися.

Під час такого спуску приземлення буває доволі різким, тому закритий одяг забезпечує додатковий захист шкіри. Найкраще в подорож обирати речі з довгими рукавами чи просто якийсь кардиган на довгий рукав. Такий вибір допоможе комфортніше почуватися під час перельоту й забезпечить додатковий захист у разі непередбачуваних ситуацій. А ще навіть в літню пору в літаку буває досить холодно, тому додаткове нашарування одягу забезпечить комфортний переліт.

Бортпровідниця Барбара Бачільєрі, яка має 10-річний досвід радить не займати прохід в салоні літака, сильно не відкидати спинку сидіння, не вживати алкоголь і не ходити босоніж під час польоту, пише Express. Найбезпечнішими місцями в літаку вважаються ті, що поруч із аварійними виходами або над крилами.

Які ще лайфхаки варто знати?