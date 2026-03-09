Стюардесса Андреа Фишбах рассказала, какого именно наряда стоит избегать во время полетов, пишет The Sun.

Какую одежду лучше не надевать на борт самолета?

Бортпроводница отметила, что прежде всего следует избегать слишком тесной одежды, в частности узких джинсов. Эта вещь может сжимать тело и ухудшать кровообращение, а это особенно опасно во время длительного сидения в самолете.

Из-за ограниченного движения и сдавливания тканей возрастает риск тромбоза глубоких вен. Чтобы этого избежать, Андреа советует выбирать более свободную одежду. По возможности стоит двигаться на своем месте или периодически прогуливаться салоном, когда это будет разрешено.



Для путешествия стоит выбирать комфортную одежду / Фото Pexels

Для путешествий подходят эластичные брюки, которые помогут чувствовать себя комфортнее в случае вздутия живота, что нередко случается во время полетов. Кроме того, стюардесса посоветовала обратить внимание на ткани и детали одежды.

Пассажирам не рекомендуется одевать в дорогу вещи с длинной бахромой или из легковоспламеняющихся материалов. И хотя аварийные ситуации случаются крайне редко, такая одежда может представлять дополнительный риск в случае пожара.

Для многих туристов еще один совет может показаться странным, однако бортпроводница советует не летать в футболке. В случае эвакуации пассажирам придется спускаться по аварийному трапу, из-за чего открытые участки тела могут травмироваться.

Во время такого спуска приземление бывает довольно резким, поэтому закрытая одежда обеспечивает дополнительную защиту кожи. Лучше всего в путешествие выбирать вещи с длинными рукавами или просто какой-то кардиган на длинный рукав. Такой выбор поможет комфортнее чувствовать себя во время перелета и обеспечит дополнительную защиту в случае непредвиденных ситуаций. А еще даже в летнее время в самолете бывает достаточно холодно, поэтому дополнительное наслоение одежды обеспечит комфортный перелет.

Бортпроводница Барбара Бачильери, которая имеет 10-летний опыт советует не занимать проход в салоне самолета, сильно не откидывать спинку сиденья, не употреблять алкоголь и не ходить босиком во время полета, пишет Express. Самыми безопасными местами в самолете считаются те, что рядом с аварийными выходами или над крыльями.

Какие еще лайфхаки стоит знать?