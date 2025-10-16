Якщо ви мріяли побувати всередині справжнього конструктора, тепер ця мрія може стати реальністю: у Китаї існує цілий курорт на тематику Lego. Тому залишайтесь з нами, щоб дізнатись деталі від 24 Каналу з посиланням на Designboom.

Чим унікальний Lego парк у Китаї?

У Шанхаї існує найбільший у світі курорт Legoland. Цей парк розваг площею понад 318 тисяч квадратних метрів став ще однією туристичною перлиною мегаполіса після Шанхайського Діснейленду. У ньому поєднано традиційну атмосферу бренду Lego з яскравими китайськими елементами, що робить курорт унікальним навіть серед інших подібних у світі.

Lego парк у Китаї / колаж 24 Каналу, фото Cnalifestyle

На всьому курорті є шість великих ресторанів, безліч невеликих продуктових кіосків і близько десяти роздрібних магазинів, розкиданих по всьому району. І що найцікавіше, у кожному закладі та крамниці все побудовано на тематику Lego: морозиво або тістечко подають у спеціальній "деталі", а напій можна смакувати прямо зі стакану, який нагадує цеглинку конструктора.

Я думав, що він буде величезним, але виявилося, що це лише половина масштабу, про який я мріяв... Але пам'ятки перевершують мої очікування,

– поділився враженнями семирічний відвідувач Лю Сяоле про це "місто із цеглинок Lego".

Як зазначає Cnalifestyle, відвідувачів очікують вісім тематичних зон, понад 75 атракціонів і шоу, а також тисячі моделей, створених із понад 85 мільйонів кубиків. Особливу увагу тут приділено культурним мотивам: серед головних родзинок парку перше у світі живе шоу Lego Monkie Kid, натхненне китайським епосом "Подорож на Захід", а також екскурсія на човнах із мініатюрними копіями водних міст та сучасного Шанхаю.

Як виглядає Lego парк всередині: дивитись відео

Як довго будували Lego комплекс?

Будівництво курорту Legoland Shanghai розпочалося у листопаді 2021 року і стало одним із наймасштабніших міжнародних проєктів у сфері розваг у Китаї. У роботах взяли участь понад 10 000 працівників, об'єднаних у 300 команд із 15 різних країн світу. Такий масштаб дозволив створити унікальний простір з такою великою площею, який поєднує сучасні технології, екологічні рішення та інноваційний дизайн. Під час зведення було використано понад 85 мільйонів цеглинок Lego, а також впроваджено новітні стандарти безпеки і комфорту.

Адреса розташування: 999, Lebin Road, Fengjing Town, Jinshan District, Shanghai.

Що цікавого побачити у Китаї?