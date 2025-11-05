Історія появи цієї вулиці набагато цікавіша й заплутаніша, ніж може здатися на перший погляд. Щоб дізнатись більше деталей, читайте статтю від 24 Каналу з посиланням на Київську міську раду.

Чому у центрі Лондона існує вулиця Київ?

У Лондоні 24 лютого 2023 року частину вулиці Bayswater Road, що проходить поруч із консульським відділом посольства Росії, офіційно перейменували на Kyiv Road. Таке рішення міська рада Вестмінстера ухвалила перед роковинами повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Представники Вестмінстерської міської ради та її лідер Адам Хуг вважають, що перейменування є доречним символічним жестом для української нації, хоробрість якої надихнула міжнародну спільноту. Дякуємо британським колегам та мешканцям Вестмінстера за надану допомогу Україні та підтримку у вшануванні столиці нашої країни,

– наголосив Володимир Бондаренко, секретар Київської міської ради.

Перейменування вулиці у Лондоні / фото UAinfo

Як пише Суспільне Київ, ініціатива перейменування належала представникам української громади, які знайшли прихисток у Вестмінстері після вимушеного виїзду з України через війну.

