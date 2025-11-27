Де відчути справжню Італію: експертка назвала незвичайні місця, куди варто поїхати вже
- Журналістка Джена ДеЛаурентіс рекомендує відвідувати менш відомі міста Італії, такі як Падуя та Равенна, для більш автентичного досвіду.
- Восени Європа виходить з інтенсивного туристичного сезону, але в Італії наступного року сезон може розпочатися раніше через Зимові Олімпійські та Паралімпійські ігри.
Італію щороку відвідують мільйони туристів, обираючи для відпочинку такі популярні місця, як Рим, Венеція чи Флоренція. Одна мандрівниця обрала більш незвичайні місця для поїздки та була вражена їх автентичністю.
Журналістка Джена ДеЛаурентіс разом зі своєю матір'ю вирішила не відвідувати популярні міста Італії. Замість цього вона обрала менш відомі та більш незвичайні місця, пише 24 Канал з посиланням на Express.
Куди поїхати в Італії замість Риму чи Венеції?
За підсумками мандрівки дівчина дійшла висновку, що такі міста, як Падуя та Равенна, дадуть "більш автентичний" досвід Італії.
Равенна розташована на північному сході, приблизно за 70 кілометрів від Болоньї, а Падуя – лише за 40 кілометрів від Венеції. Джена зазначила, що, хоча Равенна приймає багато туристів, це переважно одноденні поїздки з Болоньї. Це означає, що багато хто з них залишає місто в другій половині дня, залишаючи його спокійним, повідомляє Mirror.
У Падуї, як написала експертка з подорожей в Business Insider, вони зіткнулися з "подібним сценарієм".
Такі місця, як базиліка Basilica of St. Anthony та Scrovegni Chapel, були переповнені вранці, але більшість туристів, здавалося, пішли до настання темряви. Коли натовп у Равенні та Падуї зменшився, ми з мамою проводили вечори, пробуючи місцеву кухню і попиваючи коктейлі в барах на відкритому повітрі,
– розповіла вона.
Джена дійшла висновку, що відвідування менших міст дало їм набагато кращий досвід, ніж відвідування великих туристичних центрів, таких як Рим і Венеція.
"Хоча пам'ятки варті уваги, вони часто затьмарюються величезними натовпами туристів. Натомість відвідування Равенни та Падуї дало нам найкраще з обох світів. Ми створили чудові спогади, досліджуючи історичні пам'ятки кожного міста, і нам дуже сподобалося проводити тихі вечори, блукаючи мальовничими центрами міст", – зазначила дівчинка.
Коли в Італії розпочнеться туристичний сезон?
Восени Європа виходить з чергового інтенсивного туристичного сезону, під час якого тривали постійні дебати про надмірний туризм та занепокоєння щодо обмежень кількості відвідувачів у популярних містах. Наприклад, у Флоренції заборонять харчування просто неба на 50 вулицях у центрі міста, що входить до списку ЮНЕСКО.
Проте туристичний сезон в Італії може розпочатися раніше наступного року, оскільки країна готується до проведення Зимових Олімпійських та Паралімпійських ігор, які заплановані відповідно на 6 – 22 лютого та 6 – 15 березня.
Щоб уникнути натовпів туристів, експерти рекомендують відвідувати Італію у низький сезон, який триває взимку. У цей період вигідні ціни на проживання в преміум-готелях та більш колоритна атмосфера в ресторанах і кафе. Це також нагода спокійно побачити відомі пам'ятки.
Де відпочити в Італії?
Нещодавно місто Тропеа в Калабрії визнали найгарнішим в Італії. Особливістю містечка є те, що воно розташоване над Тірренським морем і спускається каскадом по скелястій поверхні до кришталево чистих бірюзових вод. Ба більше, з міста можна побачити вулкан Стромболі, який досі вивергається.
Водночас експерт з подорожей Майло Бойд після того, як відвідав 26 місць у 10 країнах, вподобав Катанію на Сицилії. Місто вирізняється своєю автентичністю, бароковою архітектурою, а також тим, що розташоване між Іонічним морем і вулканом Етна.
З-поміж інших італійських місць Сицилія вирізняється теплою погодою, а також є бюджетною альтернативою іншим напрямкам. Окрім Катанії, на острові варто відвідати Палермо та інші маленькі містечка й села, зокрема Чефалу.
Часті питання
Чому Джена ДеЛаурентіс вирішила відвідати менш відомі міста Італії замість популярних?
Джена ДеЛаурентіс разом зі своєю матір'ю вирішила відвідати менш відомі міста Італії, такі як Падуя та Равенна, щоб отримати більш автентичний досвід, уникнути великих натовпів туристів та насолодитися тихими вечорами, досліджуючи історичні пам'ятки.
Які переваги відвідування Падуї та Равенни порівняно з Римом та Венецією?
Відвідування Падуї та Равенни дозволяє уникнути величезних натовпів туристів, які часто затьмарюють пам'ятки великих міст. Це дає змогу створити чудові спогади, досліджуючи історичні пам'ятки, та насолоджуватися вечорами, блукаючи мальовничими центрами міст.
Коли рекомендують відвідувати Італію, щоб уникнути натовпів туристів?
Експерти рекомендують відвідувати Італію у низький сезон, який триває взимку. У цей період можна скористатися вигідними цінами на проживання в преміум-готелях та насолодитися більш колоритною атмосферою в ресторанах і кафе.