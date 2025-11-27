Где почувствовать настоящую Италию: эксперт назвала необычные места, куда стоит поехать уже

Италию ежегодно посещают миллионы туристов, выбирая для отдыха такие популярные места, как Рим, Венеция или Флоренция. Одна путешественница выбрала более необычные места для поездки и была поражена их аутентичностью.

Журналистка Джена ДеЛаурентис вместе со своей матерью решила не посещать популярные города Италии. Вместо этого она выбрала менее известные и более необычные места, пишет 24 Канал со ссылкой на Express.

Куда поехать в Италии вместо Рима или Венеции?

По итогам путешествия девушка пришла к выводу, что такие города, как Падуя и Равенна, дадут "более аутентичный" опыт Италии.

Равенна расположена на северо-востоке, примерно в 70 километрах от Болоньи, а Падуя – всего в 40 километрах от Венеции. Джена отметила, что, хотя Равенна принимает много туристов, это преимущественно однодневные поездки из Болоньи. Это означает, что многие из них покидают город во второй половине дня, оставляя его спокойным, сообщает Mirror.

В Падуе, как написала эксперт по путешествиям в Business Insider, они столкнулись с "подобным сценарием".

Такие места, как базилика Basilica of St. Anthony и Scrovegni Chapel, были переполнены утром, но большинство туристов, казалось, ушли до наступления темноты. Когда толпа в Равенне и Падуе уменьшилась, мы с мамой проводили вечера, пробуя местную кухню и попивая коктейли в барах на открытом воздухе,

– рассказала она.

Джена пришла к выводу, что посещение меньших городов дало им гораздо лучший опыт, чем посещение крупных туристических центров, таких как Рим и Венеция.



Падуя / Фото Pexels

"Хотя достопримечательности достойны внимания, они часто омрачаются огромными толпами туристов. Зато посещение Равенны и Падуи дало нам лучшее из обоих миров. Мы создали замечательные воспоминания, исследуя исторические памятники каждого города, и нам очень понравилось проводить тихие вечера, блуждая живописными центрами городов", – отметила девочка.

Когда в Италии начнется туристический сезон?

Осенью Европа выходит из очередного интенсивного туристического сезона, во время которого продолжались постоянные дебаты о чрезмерном туризме и беспокойство относительно ограничений количества посетителей в популярных городах. Например, во Флоренции запретят питание под открытым небом на 50 улицах в центре города, входящего в список ЮНЕСКО.

Однако туристический сезон в Италии может начаться раньше в следующем году, поскольку страна готовится к проведению Зимних Олимпийских и Паралимпийских игр, которые запланированы соответственно на 6 – 22 февраля и 6 – 15 марта.



Равенна / RudyBalasko

Чтобы избежать толп туристов, эксперты рекомендуют посещать Италию в низкий сезон, который длится зимой. В этот период выгодные цены на проживание в премиум-отелях и более колоритная атмосфера в ресторанах и кафе. Это также возможность спокойно увидеть известные достопримечательности.

