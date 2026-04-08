Великдень – це день, коли українські міста наповнюються музикою, піснями та яскравими обрядами, а кожен може долучитися до живої культури та відчути справжній дух свята. Нижче ми розповімо, де цього року можна цікаво провести час у Києві.
Куди піти на Великдень у Києві?
Цього Великодня Софія Київська запрошує відчути атмосферу живого свята. На гостей чекають весняні пісні, канти та псалми, духовні піснеспіви й хорова музика під великодні дзвони у Софійському соборі та на подвір'ї заповідника.
Тут водитимуть хороводи, а кобзарі та лірники подарують автентичні мелодії української традиції. Особливою частиною святкування стане спільна трапеза у саду заповідника, яка об'єднає всіх учасників та гостей.
Великдень у Софії Київській / фото Новини Live
Для дітей підготовано ігри та забави з крашанками, а також освітню програму "Знай свою Україну", яка допоможе пізнати культуру та звичаї. Народні майстри представлять українські традиції хендмейду, дозволяючи кожному доторкнутися до живої спадщини нашого народу.
- Адреса: Національний заповідник "Софія Київська", вулиця Володимирська, 24;
- Коли: 12 квітня, з 12:00 до 20:00;
- Вхід: вільний;
Наступним буде Музей просто неба, який запрошує вас зануритися в атмосферу живого свята та відчути силу наших культурних традицій серед автентичних пам'яток архітектури. Кожна деталь несе глибокий сенс нашої культури.
Ви станете не просто глядачем, а учасником великоднього дійства. Що вас очікує: пізнання українських великодніх звичаїв, що зберігалися століттями в різних регіонах країни. Народні ігри, тематичні вікторини та конкурси, щоб у веселій формі перевірити свої знання про рідний край. Для дітей руханки, забави та весняні ігри. Спеціальні фотозони, щоб зберегти теплі спогади про день, проведений у колі близьких.
- Освячення пасок: з 10:00 у Михайлівській церкві в експозиції "Середня Наддніпрянщина";
- Дата: 12 квітня, початок програми об 12:00;
- Вартість квитка: 200 гривень;
- Адреса: вулиця Академіка Тронька, 1;
Також у Києві напередодні Великодня вже відбудеться святковий ярмарок, де можна знайти все необхідне для підготовки до свята. У Палаці спорту зберуться виробники та майстри з різних куточків України, щоб представити свою продукцію. На відвідувачів чекає великий вибір великоднього декору, святкових кошиків, пасок, солодощів і фермерських смаколиків.
Також можна буде придбати подарунки та вироби ручної роботи, весняний одяг, взуття, аксесуари та товари для дому. Ярмарок стане гарною нагодою не лише підготуватися до Великодня, а й підтримати українських виробників та провести час у приємній святковій атмосфері разом із рідними.
- Адреса: Палац спорту, площа Спортивна, 1;
- Коли: 8 – 10 квітня, з 11:00 до 19:00;
- Вхід: вільний.
