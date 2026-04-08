Пасха – это день, когда украинские города наполняются музыкой, песнями и яркими обрядами, а каждый может приобщиться к живой культуре и почувствовать настоящий дух праздника. Ниже мы расскажем, где в этом году можно интересно провести время в Киеве.

Куда пойти на Пасху в Киеве?

На эту Пасху София Киевская приглашает почувствовать атмосферу живого праздника. Гостей ждут весенние песни, канты и псалмы, духовные песнопения и хоровая музыка под пасхальные колокола в Софийском соборе и во дворе заповедника.

Здесь будут водить хороводы, а кобзари и лирники подарят аутентичные мелодии украинской традиции. Особой частью празднования станет совместная трапеза в саду заповедника, которая объединит всех участников и гостей.

Для детей подготовлены игры и забавы с пасхальными яйцами, а также образовательную программу "Знай свою Украину", которая поможет познать культуру и обычаи. Народные мастера представят украинские традиции хендмейда, позволяя каждому прикоснуться к живому наследию нашего народа.

Когда: 12 апреля, с 12:00 до 20:00;

Следующим будет Музей под открытым небом, который приглашает вас окунуться в атмосферу живого праздника и почувствовать силу наших культурных традиций среди аутентичных памятников архитектуры. Каждая деталь несет глубокий смысл нашей культуры.

Вы станете не просто зрителем, а участником пасхального действа. Что вас ожидает: познание украинских пасхальных обычаев, хранившихся веками в разных регионах страны. Народные игры, тематические викторины и конкурсы, чтобы в веселой форме проверить свои знания о родном крае. Для детей зарядки, забавы и весенние игры. Специальные фотозоны, чтобы сохранить теплые воспоминания о дне, проведенный в кругу близких.

Дата: 12 апреля, начало программы в 12:00;

Также в Киеве накануне Пасхи уже состоится праздничная ярмарка, где можно найти все необходимое для подготовки к празднику. У Дворце спорта соберутся производители и мастера из разных уголков Украины, чтобы представить свою продукцию. Посетителей ждет большой выбор пасхального декора, праздничных корзин, куличей, сладостей и фермерских вкусностей.

Также можно будет приобрести подарки и изделия ручной работы, весеннюю одежду, обувь, аксессуары и товары для дома. Ярмарка станет хорошей возможностью не только подготовиться к Пасхе, но и поддержать украинских производителей и провести время в приятной праздничной атмосфере вместе с родными.

Когда: 8 – 10 апреля, с 11:00 до 19:00;

