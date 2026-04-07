До Великодня залишилося менше як тиждень, тож 24 Канал розповідає, що Львів підготував для містян та гостей міста на свята.

Читайте також Тут сакур більше, ніж в Ужгороді: чому в Мукачево потрібно їхати щонайменше на кілька днів

Куди піти у Львові на Великдень?

Неділя, 12 квітня

1. На території комплексу Emily Resort відбудеться родинний фестиваль "Гаївки на Медузі", який триватиме у неділю та понеділок. На відвідувачів чекають традиційні гаївки, козацькі забави, концерт гурту "Скрябін", майстер-класи для дітей, етнодискотека тощо. Обов'язково одягніть вишиванку, адже тут відбудеться конкурс на найкращий образ у вишиванці, а переможець отримає подарунок.

Фестиваль сподобається і дорослим, і дітям, а вхід на нього – вільний.

2. У Львівському органному залі відбудеться великодній концерт при свічках. Дійство розпочнеться о 21:00, тож це чудова можливість завершити святковий день на гарній ноті. Квитки коштують всього від 150 гривень, а купити їх – можна тут.

Понеділок, 13 квітня

1. На другий день великодній фестиваль відбудеться у "Древньому граді". Святкування розпочнуться о 14:00 і триватимуть до вечора. Тут гаївки зможуть поводити ті, хто в неділю святкував у родинному колі і не мав можливості долучитися до забав.

У програмі фестивалю – майстер-класи, конкурси та різні забави. Буде навіть сектор для водних боїв, тож варто взяти з собою змінний одяг. Хедлайнер свята – артист Іван Попович. Окрім його виступу, ввечері заплановані DJ-сет з українськими хітами та запалювання карпатської ватри.

Вхід коштує 350 гривень за дорослого і 250 гривень за дитину. Крім того, відвідувачі повинні дотриматися дрескоду – український етностиль.

2. О 18:00 в Музеї Соломії Крушельницької відбудеться веснянкове музичне дійство, де відвідувачі зможуть поспівати автентичні веснянки. Квиток можна купити – тут.

Яка головна локація у Львові на Великдень?

Як ми вже розповідали раніше, епіцентром великодніх святкувань у Львові є Музеї народної архітектури та побуту імені Климентія Шептицького, тобто Шевченківський гай. Саме тут атмосфера свята і єднання відчувається найбільше. Тисячі людей збираються разом, щоб вшанувати українські традиції.

Цього року, як завжди, у Гаю запланували багато всього цікавого на 12 – 13 квітня. Вхід на свята коштує 300 гривень, пільговий – 150 гривень, а для військових, ветеранів, вдів та дітей загиблих військовослужбовців, людей з інвалідністю І – ІІ груп – безкоштовно.