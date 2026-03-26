У добірці, яку співачка опублікувала у своєму інстаграмі – місця на будь-який смак. Серед них локації для спокійних розмов за чашкою чаю чи творчі простори із живою музикою.

Які є 5 місць для першого побачення у Львові?

Чайна "Піднебесна"

Локація: площа Звенигородська, 3

Співачка відзначила тут неймовірний вид на місто, атмосферу спокою та чайні церемонії. Це місце ідеально підійде тим, хто хоче медитативного побачення. Тут досить тихо, тому сюди варто завітати всім, хто хоче ненадовго втекти від міського шуму.

А ще з вікон чайної відкривається неймовірний вигляд на Львів. І хоч перші побачення здебільшого планують на вечір, сюди варто завітати в сонячну погоду.

Ресторан "Дах"

Локація: площа Ринок, 15

Виконавиця тут виокремила смачну кухню, хорошу музику та чудову панораму на старе місто. У цьому місті панує невимушена атмосфера, тож тут можна легко розслабитися й насолоджуватися розмовою.

Артцентр "Дзиґа"

Локація: Вірменська, 35

Цей варіант побачення підійде для творчих людей. Тут часто відбуваються концерти та джеми, тож такі події точно допоможуть розрядити атмосферу першого побачення. До того ж у "Дзизі" проходять цікаві виставки, а якщо не захочеться змінювати локацію – тут можна смачно поїсти.

"Муніципальний арт-центр"

Локація: Стефаника, 11

Любителі мистецтва у "Муніципальному арт-центрі" можуть насолодитися виставками, завітати на цікаві події, а також випити смачної кави в кав’ярні. Цей простір підходить для спокійного спілкування.

Цікаві місця для побачення у Львові: дивіться відео

П’яту локацію співачка попросила завершити варіантом від своїх підписників. У коментарях люди порадили прийти на виступ "Opera Avangard" – це творче комʼюніті львівських музикантів, яке спеціалізується на джазовій імпровізації, фанку та ф’южн-музиці.

Серед інших варіантів – оранжерея у Стрийському парку та Duck's Lake – набережна на перехресті Стрийська-Наукова. Локація підходить для відпочинку, шопінгу та відвідування цікавих закладів біля Качиного озера.

До слова, львів'яни розсекретили топові місця, куди їдуть на вихідні, йдеться у Threads @sonyachna14. Користувачі радять відвідати Оброшинський дендропарк "Джерело", палац Яблоновських-Бруницьких у селі Підгірці, сімейне господарство Cozy Farm у селі Когути Яворівського району, футуристичний Парк 3020 на території Edem Resort та ще багато інших цікавих локацій.

