В подборке, которую певица опубликовала в своем инстаграме – места на любой вкус. Среди них локации для спокойных разговоров за чашкой чая или творческие пространства с живой музыкой.
Читайте также Мало кто знает, но именно здесь когда-то приземлялись первые самолеты во Львове
Какие есть 5 мест для первого свидания во Львове?
- Чайная "Поднебесная"
Локация: площадь Звенигородская, 3
Певица отметила здесь невероятный вид на город, атмосферу спокойствия и чайные церемонии. Это место идеально подойдет тем, кто хочет медитативного свидания. Здесь достаточно тихо, поэтому сюда стоит посетить всем, кто хочет ненадолго убежать от городского шума.
А еще из окон чайной открывается невероятный вид на Львов. И хотя первые свидания в основном планируют на вечер, сюда стоит прийти в солнечную погоду.
- Ресторан "Дах"
Локация: площадь Рынок, 15
Исполнительница здесь выделила вкусную кухню, хорошую музыку и прекрасную панораму на старый город. В этом городе царит непринужденная атмосфера, поэтому здесь можно легко расслабиться и наслаждаться разговором.
- Артцентр "Дзига"
Локация: Армянская, 35
Этот вариант свидания подойдет для творческих людей. Здесь часто проходят концерты и джемы, поэтому такие события точно помогут разрядить атмосферу первого свидания. К тому же в "Дзиге" проходят интересные выставки, а если не захочется менять локацию – здесь можно вкусно поесть.
"Муниципальный арт-центр"
Локация: Стефаника, 11
Любители искусства в "Муниципальном арт-центре" могут насладиться выставками, посетить интересные события, а также выпить вкусного кофе в кафе. Это пространство подходит для спокойного общения.
Пятую локацию певица попросила завершить вариантом от своих подписчиков. В комментариях люди посоветовали прийти на выступление "Opera Avangard" – это творческое комьюнити львовских музыкантов, которое специализируется на джазовой импровизации, фанке и фьюжн-музыке.
Среди других вариантов – оранжерея в Стрыйском парке и Duck's Lake – набережная на перекрестке Стрыйская-Научная. Локация подходит для отдыха, шопинга и посещения интересных заведений возле Утиного озера.
К слову, львовяне рассекретили топовые места, куда едут на выходные, говорится в Threads @sonyachna14. Пользователи советуют посетить Оброшинский дендропарк "Джерело", дворец Яблоновских-Бруницких в селе Подгорцы, семейное хозяйство Cozy Farm в селе Когуты Яворивского района, футуристический Парк 3020 на территории Edem Resort и еще много других интересных локаций.
Что еще интересного стоит прочитать?
Блогер из Ужгорода создала маршрут с адресами, где цветут сакуры. Пик цветения сакур в Ужгороде ожидается с 11 по 20 апреля, а общий период цветения может длиться от 7 до 14 дней.
Тревел-блогер рассказал о селе Шаян в Хустском районе на Закарпатье, которое славится красивыми пейзажами, мягким климатом и целебными минеральными водами.