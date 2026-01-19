Через нові податки, обмеження для VIP-гостей та чисельні потоки туристів, подорож може виявитися дуже стресовою, пише 24 Канал з посиланням на Travel Off Parh. Фахівці склали список локацій, які краще оминати, проте підказали комфортніші альтернативи.

Куди краще не їхати цієї весни?

Севілья, Іспанія

Квітневий ярмарок – це неймовірне дійство з яскравими костюмами, кінними екіпажами й танцями всю ніч, однак для звичайних туристів більшість наметів приватні, а без запрошення не пустять. Якщо контактів у місті немає, то доведеться жити у громадських наметах чи платити дуже високу ціну за готель. Альтернативою є Кордова, яка є доступною, автентичною та неймовірно красивою.

Кіото, Японія

У країні встановили високі податки, тому вже з 1 березня 2026 року житло обкладуть податок, що зросте на 900%, а це від 1000 до 10 000 єн за ніч. На сезон сакури з’їдуться туристи зі всього світу, тому перебування може бути дуже стресовим. Найкраще вирушити до Канадзави – маленького Кіото з районами гейш, самурайською історією та садом Кенроку-ен.

Барселона, Іспанія

У 2026 році Барселона прийматиме натовпи туристів через 100-річчя з дня смерті Гауди. Також мандрівників приваблює завершення центральної вежі Святого Сімейства. Саме тому Барселону варто оминати через черги та ріст податку на проживання.

Замість Барселони варто поїхати в Мадрид. У місті є музеї світового рівня – Прадо, Рейна Софія, де натовп людей буде набагато меншим.



Барселона цієї весни буде перевантажена туристами / Фото Pexels

Венеція, Італія

Для туристів у Венеції динамічно зростають ціни. Вхід у місто платний та ще й з обмеженнями. Краще за 20 хвилин від Венеції відправитися у Тревізо, яке здатне нагадати стару Венецію з каналами та смачною їжею.

Канарські острови, Іспанія

На Канарських островах відбуваються антитуристичні протести та нові екологічні податки, особливо для відвідувачів Національного парку Тейде. Замість Іспанії краще вибратися на Азорські острови Португалії. Там красива природа, вулкан, океан та різні туристичні практики.

Куди відправитися на відпочинок у Європі?

Мандрівникам пропонують 5 маловідомих європейських напрямків для спокійного відпочинку у 2026 році, пише Daily Mail. До списку входить Тренчин у Словаччині, Гент у Бельгії, Кемпер у Франції, Турин в Італії та Познань у Польщі. Кожне місто пропонує унікальні культурні та архітектурні пам'ятки, а також ідеальні періоди для відвідування зі святковими заходами та фестивалями.

