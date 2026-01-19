Из-за новых налогов, ограничения для VIP-гостей и многочисленные потоки туристов, путешествие может оказаться очень стрессовым, пишет 24 Канал со ссылкой на Travel Off Parh. Специалисты составили список локаций, которые лучше обходить, однако подсказали комфортные альтернативы.

Куда лучше не ехать этой весной?

Севилья, Испания

Апрельская ярмарка – это невероятное действо с яркими костюмами, конными экипажами и танцами всю ночь, однако для обычных туристов большинство палаток частные, а без приглашения не пустят. Если контактов в городе нет, то придется жить в общественных палатках или платить очень высокую цену за отель. Альтернативой является Кордова, которая является доступной, аутентичной и невероятно красивой.

Киото, Япония

В стране установили высокие налоги, поэтому уже с 1 марта 2026 года жилье обложат налогом, что возрастет на 900%, а это от 1000 до 10 000 иен за ночь. На сезон сакуры съедутся туристы со всего мира, поэтому пребывание может быть очень стрессовым. Лучше всего отправиться в Канадзаву – маленького Киото с районами гейш, самурайской историей и садом Кенроку-эн.

Барселона, Испания

В 2026 году Барселона будет принимать толпы туристов из-за 100-летия со дня смерти Гауды. Также путешественников привлекает завершение центральной башни Святого Семейства. Именно поэтому Барселону стоит обходить из-за очередей и роста налога на проживание.

Вместо Барселоны стоит поехать в Мадрид. В городе есть музеи мирового уровня – Прадо, Рейна София, где толпа людей будет гораздо меньше.



Барселона этой весной будет перегружена туристами / Фото Pexels

Венеция, Италия

Для туристов в Венеции динамично растут цены. Вход в город платный и еще и с ограничениями. Лучше в 20 минутах от Венеции отправиться в Тревизо, которое способно напомнить старую Венецию с каналами и вкусной едой.

Канарские острова, Испания

На Канарских островах происходят антитуристические протесты и новые экологические налоги, особенно для посетителей Национального парка Тейде. Вместо Испании лучше выбраться на Азорские острова Португалии. Там красивая природа, вулкан, океан и различные туристические практики.

Куда отправиться на отдых в Европе?

Путешественникам предлагают 5 малоизвестных европейских направлений для спокойного отдыха в 2026 году, пишет Daily Mail. В список входит Тренчин в Словакии, Гент в Бельгии, Кемпер во Франции, Турин в Италии и Познань в Польше. Каждый город предлагает уникальные культурные и архитектурные памятники, а также идеальные периоды для посещения с праздничными мероприятиями и фестивалями.

