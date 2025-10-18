У Косові незабаром відкриють нову інтерактивну експозицію, що поєднує традиційне гуцульське деревообробне мистецтво із сучасними музейними технологіями та принципами доступності. Щоб дізнатись всі деталі, залишайтесь із нами та читайте статтю від 24 Каналу з посиланням на Travelsinclusivukraine.

Що відомо про нову експозицію Косівського музею народного мистецтва?

23 жовтня 2025 року Косівський музей народного мистецтва та побуту Гуцульщини представить оновлену інтерактивну експозицію високохудожніх дерев'яних виробів. Її створили в межах проєкту "Інтерактивний музей Гуцульщини – популяризація традицій художньої обробки дерева шляхом модернізації частини експозиції музею".

У новій залі відвідувачі побачать найцікавіші зразки традиційного різьблення, інкрустації та бондарства. Серед експонатів є розкішна церковна люстра-панікадило з Космача, датована 18 – 19 століття. Вперше представлять рідкісні музичні інструменти – це гуцульські флояри, на яких вирізьблено тексти співанок. Їхні звуки можна буде почути, відсканувавши QR-код із записом гри музиканта гурту Kazka Дмитра Мазуряка.

Нові експозиції Косівського музею / фото "Репортет"

Яка унікальність цієї експозицій?

Виставка вирізняється сучасним підходом до подачі матеріалу. Замість класичних вітрин тут використано систему прихованого зберігання: відвідувачі можуть дослідити експонати, відкриваючи висувні шухляди та переглядаючи приховані артефакти. Все обладнання створювалося індивідуально: рухомі вітрини, інтерактивні столи, механічні модулі та тактильні зони розробляли спеціально для цього проєкту, адже аналогів у готовому вигляді не існувало. Окрему частину експозиції присвячено віртуальним майстерням народних умільців. На екранах демонструватимуть відео, що показують процеси різьблення, бондарства та інкрустації, завдяки чому відвідувачі зможуть краще зрозуміти складність і цінність традиційних технік.

Гуцульські флояри / фото "Репортер"

Як зазначає "Репортер", щоб реалізувати таку масштабну задумку, команді довелося подолати чимало викликів. Про труднощі та особливості роботи розповіла Вікторія Яремин – завідувачка Косівського музею Гуцульщини та керівниця проєкту.



Коли ми з колегами розробляли концепцію оновлення музейного залу, було усвідомлення – це має бути не просто ремонт з новими вітринами. Нова експозиція має дарувати враження та емоції. Осмислювати, як традиції гуцульського різьблення формували ідентичність нашого регіону,

– розповідає Вікторія.

Традиції обробки дерева на Гуцульщині передавалися з покоління в покоління і збереглися саме на Косівщині, де нині понад 50 майстрів-різьбярів. Музей не просто показує експонати, а розкриває історію цього мистецтва від минулого до сьогодення. У новій залі можна не лише споглядати експонати, а й взаємодіяти з ними. Гості матимуть змогу потримати в руках бондарний посуд, відчути різницю між породами деревини, спробувати гру з відгадування орнаментальних мотивів і взяти участь в інших пізнавальних активностях. Такий підхід перетворює звичайне відвідування музею на захопливу пригоду-дослідження.

Особливу увагу в проєкті приділено інклюзивності. Для людей із порушеннями зору підготували путівник шрифтом Брайля, тактильні зразки з тифлоописами та зрозумілі багаторівневі тексти супроводу. Все оформлення продумано так, щоб експозиція була зручною й доступною для кожного.

