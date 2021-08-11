KLM продає квитки з Києва до Європи від 178 доларів в обидва боки: в які міста можна полетіти

Одним з найдорожчих пунктів у списку витрат на подорожі – квиток на літак. Зараз нідерландська авіакомпанія KLM, що літає й до столиці України, пропонує квитки за вигіднішими цінами до багатьох європейських міст.

Вартість авіаквитків розпочинається від 178 доларів в обидва боки. І так, це з усіма таксами та зборами.

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Аліканте – 200 доларів в обидва боки;

– 200 доларів в обидва боки; Амстердам – 211 доларів в обидва боки;

– 211 доларів в обидва боки; Барселона – 183 долари в обидва боки;

– 183 долари в обидва боки; Більбао – 290 доларів в обидва боки;

– 290 доларів в обидва боки; Брюссель – 188 доларів в обидва боки;

– 188 доларів в обидва боки; Будапешт – 182 долари в обидва боки:

– 182 долари в обидва боки: Валенсія – 183 долари в обидва боки;

– 183 долари в обидва боки; Дублін – 181 долар в обидва боки;

– 181 долар в обидва боки; Женева – 207 доларів в обидва боки;

– 207 доларів в обидва боки; Ліон – 183 долари в обидва боки;

– 183 долари в обидва боки; Лісабон – 182 долари в обидва боки;

– 182 долари в обидва боки; Лондон – 178 доларів в обидва боки;

– 178 доларів в обидва боки; Мадрид – 183 долари в обидва боки;

– 183 долари в обидва боки; Малага – 195 доларів в обидва боки;

– 195 доларів в обидва боки; Манчестер – 210 доларів в обидва боки;

– 210 доларів в обидва боки; Марсель – 221 долар в обидва боки;

– 221 долар в обидва боки; Ніцца – 185 доларів в обидва боки;

– 185 доларів в обидва боки; Осло – 199 доларів в обидва боки;

– 199 доларів в обидва боки; Париж – 199 доларів в обидва боки;

– 199 доларів в обидва боки; Порту – 267 доларів в обидва боки;

– 267 доларів в обидва боки; Прага – 183 долари в обидва боки;

– 183 долари в обидва боки; Ставангер – 246 доларів в обидва боки;

– 246 доларів в обидва боки; Единбург – 191 долар в обидва боки.

Квитки доступні на різні дати

Акційні квитки можна забронювати на офіційному сайті KLM. Але на Avia.lowcost.ua і Skyscanner квитки обійдуться дещо дешевше.

KLM: коротко

За даними Вікіпедії, KLM — нідерландська авіакомпанія, заснована у 1919 році. Вона вважається однією з найстаріших авіакомпаній світу.

У 2004 році відбулось об'єднання KLM з Air France в альянс Air France-KLM зі штаб-квартирою у Міжнародному аеропорту імені Шарля де Голля.

Наразі авіаперевізник виконує регулярні пасажирські та вантажні рейси у понад 130 напрямків по всьому світі.

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