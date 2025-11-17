Якщо вам цікаві деталі, то залишайтесь з нами та читайте статтю від 24 Каналу з посиланням на Karpaty.info.

Чим особливе село Іза на Закарпатті?

Іза – мальовниче закарпатське село, відоме своїми традиціями лозоплетіння та унікальною культурною спадщиною. Тутешні родини з покоління в покоління виготовляють справжні мистецькі вироби з лози, а під час Великодніх свят особливо популярні кошики.

Село приваблює туристів старовинними будинками, живописними краєвидами Карпат та загальною атмосферою, через що хочеться повертатись у цю локацію знову і знову.

Лозоплетіння у селі Іза / фото Go to rest

Що цікавого відвідати у селі Іза?

1. Церква святого Миколи Чудотворця і чоловічий монастир

Дерев'яна церква була збудована в 1920 – 1921 роках і нагадує гуцульські п'ятизрубні храми. Сьогодні виконує функції сільської церкви після перенесення монастиря в урочище Карповтлаш.

2. Оленяча ферма

Єдина в Україні ферма з розведення плямистих північних оленів, заснована в 1987 році. Нині популярна серед туристів, де можна годувати оленів з рук.

Оленяча ферма / фото "Відвідати всі країни / Подорожі з Бесагами"

3. Сироварня "Бараново"

Родинна сироварня Лепеїв, яка відроджує традиції вівчарства. Тут виробляють сири з молока 500 овець місцевої отари.

Як пише Закарпатьска обласна державна адміністрація, у селі Іза фіксують спалах вірусного гепатиту А, зокрема серед школярів після відновлення очного навчання. Через це заборонили масові заходи та туристичні поїздки. Медики проводять щоденний контроль, дезінфекцію та безоплатне тестування для швидкого виявлення та ізоляції хворих. Обмеження діятимуть з 19 листопада 2025 року щонайменше 60 днів.

Адреса розташування: село Іза, Хустський район, Закарпатська область, Україна.

Що відвідати на Закарпатті?