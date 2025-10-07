Активні подорожі – це чудовий спосіб провести відпустку, але часом усім нам хочеться спокою та тиші десь у затишному приміському містечку. Експерт із подорожей Саймон Колдер розказав про одну із таких локацій, яка ідеально підходить для прогулянок навіть пенсіонерам. Читайте нижче усі деталі від 24 Каналу з посиланням на Exspress.

Яке місто є найзручнішим для піших прогулянок?

Улюблене місце у Франції для багатьох туристів стало приморське місто Кассіс. Наразі ця локація є максимально актуальною, адже середня температура у жовтні становить + 20 градусів. Також є багато доступних рейсів з аеропортів. Основна перевага в тому, що зручність та доступність є ідеальним варіантом для пенсіонерів, які шукають дешеве місто для відпочинку. Маленьке поселення барвисте та розташоване поруч із найбільш незвичайними пейзажами.

Кассіс /фото Depositphotos

Всі вулиці мають свою окрему атмосферу французької розкоші, а основною локацією для туристів є площа Бараньова. Блогерка Сем, яка також є фотографкою, теж поділилась своїми враженнями від подорожі у Кассіс на сторінці свого блогу Theblondescout.

Це місто було одним із найприємніших сюрпризів, коли я жила у Франції. Це маленьке рибальське містечко барвисте, химерне і поруч з одним із найбільш незвичайних пейзажів, які я коли-небудь бачила: драматичними вапняковими бухтами, які складають Каланки між Кассісом і Марселем. Якщо ви шукаєте спокійний пляжний відпочинок на півдні Франції, до якого легко дістатися поїздом або для походу на все життя, Кассіс – це місце для вас!,

– коментує дівчина.



Блогерка розповідає про різні громадські пляжі, де можна без проблем ніжитися на сонці. Один із них – це пляж Plage de la Grand Mer, який є найближчим до міста і, безумовно, найбільшим і найпопулярнішим. З нього відкривається приголомшливий вид на скелі, а сам пляж – це суміш піску та гравію. Інші пляжі, які також варто відвідати – це Plage de Corton та Plage Bleu.



Пляжі у Кассіс / фото Theblondescout

Також дівчина ділиться найкращими закладами Кассіса, де можна смачно поїсти:

La Table du 7 – вишукана французька кухня.

La Villa Madie – гарна атмосфера з найкращим видом на узбережжя.

L'Atelier Gastronomique – смачні салати, бутерброди та випічка.

La Plage Bleu – пляжні напої та свіжа їжа на березі моря.

D'une Rive à l'Autre – ліванська кухня.

Divino – незвичайна дегустація вина.

Що додатково варто знати перед поїздкою у Францію?