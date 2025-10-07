Активные путешествия – это отличный способ провести отпуск, но порой всем нам хочется покоя и тишины где-то в уютном пригородном городке. Эксперт по путешествиям Саймон Колдер рассказал об одной из таких локаций, которая идеально подходит для прогулок даже пенсионерам. Читайте ниже все детали от 24 Канала со ссылкой на Exspress.

Смотрите также Где в Винницкой области можно полюбоваться Южным Бугом со скалы и почувствовать дух свободы

Какой город является самым удобным для пеших прогулок?

Любимое место во Франции для многих туристов стал приморский город Кассис. Сейчас эта локация является максимально актуальной, ведь средняя температура в октябре составляет + 20 градусов. Также есть много доступных рейсов из аэропортов. Основное преимущество в том, что удобство и доступность является идеальным вариантом для пенсионеров, которые ищут дешевый город для отдыха. Маленькое поселение красочное и расположено рядом с самыми необычными пейзажами.

Кассис /фото Depositphotos

Все улицы имеют свою отдельную атмосферу французской роскоши, а основной локацией для туристов является площадь Бараньова. Блогерка Сэм, которая также является фотографом, тоже поделилась своими впечатлениями от путешествия в Кассис на странице своего блога Theblondescout.

Этот город был одним из самых приятных сюрпризов, когда я жила во Франции. Этот маленький рыбацкий городок красочный, причудливый и рядом с одним из самых необычных пейзажей, которые я когда-либо видела: драматическими известняковыми бухтами, которые составляют Каланки между Кассисом и Марселем. Если вы ищете спокойный пляжный отдых на юге Франции, до которого легко добраться поездом или для похода на всю жизнь, Кассис – это место для вас!,

– комментирует девушка.



Блогерка рассказывает о различных общественных пляжах, где можно без проблем нежиться на солнце. Один из них – это пляж Plage de la Grand Mer, который является ближайшим к городу и, безусловно, самым большим и популярным. С него открывается потрясающий вид на скалы, а сам пляж – это смесь песка и гравия. Другие пляжи, которые также стоит посетить – это Plage de Corton и Plage Bleu.



Пляжи в Кассис / фото Theblondescout

Также девушка делится лучшими заведениями Кассиса, где можно вкусно поесть:

La Table du 7 – изысканная французская кухня.

La Villa Madie – хорошая атмосфера с лучшим видом на побережье.

L'Atelier Gastronomique – вкусные салаты, бутерброды и выпечка.

La Plage Bleu – пляжные напитки и свежая еда на берегу моря.

D'une Rive à l'Autre – ливанская кухня.

Divino – необычная дегустация вина.

Что дополнительно стоит знать перед поездкой во Францию?