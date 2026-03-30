Уявіть собі водоспад, який з'являється лише кілька тижнів на рік – і побачити його на власні очі вдається далеко не кожному.

Водоспад, який з'являється раз на кілька років: де можна побачити рідкісне природне явище

У США знову "ожив" один із найрідкісніших водоспадів Gunlock Falls, який за останні 15 років з'являвся лише чотири рази. Розташований у штаті Юта, в парку Gunlock State Park, цей водоспад виникає лише за особливих умов, тому побачити його справжня удача для туристів.

Вода не тече постійно: водоспад залежить від рівня водосховища площею близько 107,6 гектара. Коли воно переповнюється після рясних дощів, вода переливається через дамбу і стрімко спадає по червоних скелях. У результаті виникає ефектний контраст: зелена вода, біла піна і яскраво-червоні каньйони.

Попри те, що за останні десятиліття водоспад з'являвся дуже рідко, останні роки стали винятком: через вологі зими він "оживав" у 2023, 2024 і знову у 2026 році. Зазвичай це явище триває лише кілька тижнів наприкінці зими або на початку весни. Цьогоріч потоки води почали з'являтися наприкінці лютого і продовжують текти у березні, змінюючись протягом дня.

Найсильніший потік можна побачити у другій половині дня. Рідкісне природне явище вже привернуло увагу туристів: лише за перші дев'ять днів березня парк відвідали близько 10 тисяч людей – майже стільки ж, скільки за весь березень минулого року, коли водоспад був сухим, розповідає Travel Leisure.

Дістатися до водоспаду можна пішки, приблизно за 30 хвилин легкою стежкою. Втім, відвідувачів попереджають: каміння поблизу слизьке, а рівень води може швидко змінюватися, створюючи небезпечні течії.

Що варто знати перед відвідуванням?

Державний парк розташований приблизно за 24 кілометри на північний захід від міста Сент-Джордж. Дістатися сюди можна, рухаючись вулицями Bluff Street і W Sunset Boulevard до перехрестя з W Old Highway 91 (Santa Clara Drive). Далі потрібно їхати цією дорогою близько 11 кілометрів, після чого повернути праворуч на Gunlock Drive – парк буде праворуч, розповідає Visit Utah.

Gunlock Falls / фото TripAdvisor

Для відвідування необхідно сплатити щоденний вхідний квиток, який можна придбати на місці або онлайн. Також діє річний абонемент парків штату Юта. Тим, хто планує залишитися з ночівлею, рекомендується заздалегідь бронювати кемпінг. Парк відкритий щодня з 7:00 до 21:00 протягом усього року.

