Уявіть собі водоспад, який з'являється лише кілька тижнів на рік – і побачити його на власні очі вдається далеко не кожному.
Дивіться також Наче потрапляєш в іншу реальність: де побачити одну з найдовших та найглибших ущелин Альп
Водоспад, який з'являється раз на кілька років: де можна побачити рідкісне природне явище
У США знову "ожив" один із найрідкісніших водоспадів Gunlock Falls, який за останні 15 років з'являвся лише чотири рази. Розташований у штаті Юта, в парку Gunlock State Park, цей водоспад виникає лише за особливих умов, тому побачити його справжня удача для туристів.
Як виглядає водоспад: дивитись відео
Вода не тече постійно: водоспад залежить від рівня водосховища площею близько 107,6 гектара. Коли воно переповнюється після рясних дощів, вода переливається через дамбу і стрімко спадає по червоних скелях. У результаті виникає ефектний контраст: зелена вода, біла піна і яскраво-червоні каньйони.
Попри те, що за останні десятиліття водоспад з'являвся дуже рідко, останні роки стали винятком: через вологі зими він "оживав" у 2023, 2024 і знову у 2026 році. Зазвичай це явище триває лише кілька тижнів наприкінці зими або на початку весни. Цьогоріч потоки води почали з'являтися наприкінці лютого і продовжують текти у березні, змінюючись протягом дня.
Дивіться також Тут можна плавати поруч із кашалотами та відпочити біля озера, що буквально кипить
Найсильніший потік можна побачити у другій половині дня. Рідкісне природне явище вже привернуло увагу туристів: лише за перші дев'ять днів березня парк відвідали близько 10 тисяч людей – майже стільки ж, скільки за весь березень минулого року, коли водоспад був сухим, розповідає Travel Leisure.
Дістатися до водоспаду можна пішки, приблизно за 30 хвилин легкою стежкою. Втім, відвідувачів попереджають: каміння поблизу слизьке, а рівень води може швидко змінюватися, створюючи небезпечні течії.
Що варто знати перед відвідуванням?
Державний парк розташований приблизно за 24 кілометри на північний захід від міста Сент-Джордж. Дістатися сюди можна, рухаючись вулицями Bluff Street і W Sunset Boulevard до перехрестя з W Old Highway 91 (Santa Clara Drive). Далі потрібно їхати цією дорогою близько 11 кілометрів, після чого повернути праворуч на Gunlock Drive – парк буде праворуч, розповідає Visit Utah.
Gunlock Falls / фото TripAdvisor
Для відвідування необхідно сплатити щоденний вхідний квиток, який можна придбати на місці або онлайн. Також діє річний абонемент парків штату Юта. Тим, хто планує залишитися з ночівлею, рекомендується заздалегідь бронювати кемпінг. Парк відкритий щодня з 7:00 до 21:00 протягом усього року.
Які ще цікаві локації варто побачити туристам у США?
Дізнайтесь про неймовірне озеро, якому вже майже 8000 років. Мова йде про Озеро Крейтер, що утворилося після виверження вулкана Маунт-Мазама, а заповнює його дощова вода та талий сніг.
Або ж, дізнайтесь про одне з найглибших озер у світі. Мовиться про озеро у Сарасоті, це у штаті Флорида у США. Воно належить до трьох найвідоміших теплих мінеральних джерел у США, а розташоване ще й неподалік від популярних для туристів міст Маямі та Орландо.