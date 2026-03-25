Майже ультрамаринова, ніби хтось розчинив там фарбу. Мовиться про озеро Крейтер, і завдяки матеріалам енциклопедії Britannica розповідаємо про нього докладніше.

Дивіться також Це озеро більше за Японію, омиває аж 5 країн і саме тут виробляють найдорожчий делікатес світу

Американці закрили доступ до цього озера на 3 роки: чому варто знати, що там?

Десь 7700 років тому вулкан Маунт-Мазама у приблизно 3700 метрів заввишки пережив виверження такої сили, що вершина його просто обвалилася всередину. Утворилася кальдера діаметром до 10 кілометрів і глибиною 655 метрів.

Далі ця гігантська западина поступово заповнювалася дощовою водою і талим снігом. Це заповнення тривало приблизно 250 років. Ось так і виникло озеро, нині відоме як Крейтер, і немає жодної річки, що впадає туди або звідти витікає.

Рівень озера з того часу (ну, за останнє сторіччя точно) коливається не більш ніж на 5 метрів, що свідчить про майже ідеальний баланс між опадами й випаровуванням. Ба й вода у Крейтері надзвичайно прозора.

Середня глибина видимості становить 31 метр, як зазначає nps.gov, а окремі виміри фіксували й понад 40 метрів. У воді немає важких частинок, бо вона не надходить з річок, які несуть мул. Ось тому й маємо глибокий синій колір води тут.

Крейтер – найсиніше озеро у світі, що виникло після виверження вулкана: дивіться відео ThroughMyLens

Це, власне, результат фізики: усі інші довжини хвиль світло поглинає, а сині й зелені відбиває. Тож чим чистіша і глибша вода, тим насиченіший синій колір. А це найглибше озеро США – з максимумом у 594 метри та середньою глибиною у 350 метрів (третій показник у світі).

Поверхня озера розташована на 1883 метрах над рівнем моря. На Крейтері є навіть острів – Візард Айленд, конус вулкана заввишки 233 метри, що виріс уже після утворення кальдери.

До прикрості туристів, з 2026 по 2028 роки єдина стежка до берега озера буде закритою на реконструкцію, як пише marinadockage.com. Човнові екскурсії також не проводитимуть, тож побачити озеро можна буде тільки зверху – з оглядових майданчиків по краю кальдери. Але сам парк, Crater Lake National Park, працює цілий рік.

Які ще цікаві туристичні озера світу варто відвідати?