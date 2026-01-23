Топ найкращих локацій Києва для ваших естетичних фото

Хочете стильні та естетичні фото у столиці? Не проблема – ми зібрали добірку найкращих локацій Києва для вашої модної фотосесії, як і в закладах, так і на вулицях міста.

Корисна для вас тема? Тоді залишайтесь з нами та читайте статтю з посиланням на публікацію сторінки Dudewhoisalin.

Дивіться також Люди катаються на ковзанах біля моря: біжіть на одеські пляжі, щоб побачити крижану красу

Де у Києві можна зробити гарні фото?

Вулиця Рейстарська, 28;

"Осtо Tower", вулиця Мечникова, 5;

"The Naked Room", вулиця Рейтарська, 21;

Вулиця Ольгинська, 6;

Вулиця Липинського, 5;

"Bakehouse", вулиця Межигрська, 82;

Вулиця Антоновича 4/6;

"Публіцист", вулиця Січових Стрільців, 25;

Вулиця Рейтарська, 17;

Дивіться також Де побачити українську Атлантиду, від краєвидів якої взимку перехоплює подих

Локації для зйомок у Києві: дивитись відео

Також у публікації сторінки Vikaryndia ми знайшли ще декілька естетичних місць для ваших фото:

Вулиця Івана Мазепи, 1;

Вулиця Межигірська, 9;

Провулок Тараса Шевченка, 3;

Що цікавого побачити у Києві?