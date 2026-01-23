Топ найкращих локацій Києва для ваших естетичних фото
Хочете стильні та естетичні фото у столиці? Не проблема – ми зібрали добірку найкращих локацій Києва для вашої модної фотосесії, як і в закладах, так і на вулицях міста.
Корисна для вас тема? Тоді залишайтесь з нами та читайте статтю з посиланням на публікацію сторінки Dudewhoisalin.
Де у Києві можна зробити гарні фото?
- Вулиця Рейстарська, 28;
- "Осtо Tower", вулиця Мечникова, 5;
- "The Naked Room", вулиця Рейтарська, 21;
- Вулиця Ольгинська, 6;
- Вулиця Липинського, 5;
- "Bakehouse", вулиця Межигрська, 82;
- Вулиця Антоновича 4/6;
- "Публіцист", вулиця Січових Стрільців, 25;
- Вулиця Рейтарська, 17;
Також у публікації сторінки Vikaryndia ми знайшли ще декілька естетичних місць для ваших фото:
- Вулиця Івана Мазепи, 1;
- Вулиця Межигірська, 9;
- Провулок Тараса Шевченка, 3;
Що цікавого побачити у Києві?
Ми вже розповідали про будинок-обманку у Києві. Будинок на Трьохсвятительській, 11 має різну кількість поверхів залежно від того, з якої вулиці на нього дивитися. Це через розташування на схилі. А ще у будинку є лабіринт переходів і сходів, і поруч розташована "Людина, що проходить крізь стіну".
Або ж, дізнайтесь, де погуляти у Києві. Наприклад, Контрактова площа – це історичний центр Подолу, відомий ярмарками та старовинною архітектурою. Тут поєднуються атмосфера старого Києва, затишні кав'ярні та важливі культурні об'єкти. І, звичайно, Золоті ворота – середньовічна оборонна брама Києва, збудована за часів Ярослава Мудрого. Це символ давнього міста та одна з найвідоміших історичних пам'яток країни.
