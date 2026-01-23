Топ лучших локаций Киева для ваших эстетических фото

Хотите стильные и эстетичные фото в столице? Не проблема – мы собрали подборку лучших локаций Киева для вашей модной фотосессии, как и в заведениях, так и на улицах города.

Полезная для вас тема? Тогда оставайтесь с нами и читайте статью со ссылкой на публикацию страницы Dudewhoisalin.

Смотрите также Люди катаются на коньках у моря: бегите на одесские пляжи, чтобы увидеть ледяную красоту

Где в Киеве можно сделать хорошие фото?

Улица Рейстарская, 28;

"Осто Tower", улица Мечникова, 5;

"The Naked Room", улица Рейтарская, 21;

Улица Ольгинская, 6;

Улица Липинского, 5;

"Bakehouse", улица Межигорская, 82;

Улица Антоновича 4/6;

"Публицист", улица Сечевых Стрельцов, 25;

Улица Рейтарская, 17;

Смотрите также Где увидеть украинскую Атлантиду, от пейзажей которой зимой перехватывает дыхание

Локации для съемок в Киеве: смотреть видео

Также в публикации страницы Vikaryndia мы нашли еще несколько эстетических мест для ваших фото:

Улица Ивана Мазепы, 1;

Улица Межигорская, 9;

Переулок Тараса Шевченко, 3;

Что интересного увидеть в Киеве?