"Ці панорами захоплюють дух кожного": яка дорога Британії вважається найкрасивішою та чому

Де розташований найкрасивіший маршрут Англії?

Якщо ви коли-небудь мріяли про подорож, яка захоплює дух від першого кроку, то дорога Buttertubs Pass у Йоркширі – саме те місце. Ранковий схід сонця тут перетворює пагорби на океан кольорів: золотисте світло ковзає по звивистих схилах, а туман повільно тане над долинами, створюючи відчуття, ніби ви потрапили у казку.

Маршрут простягається від Саймонстоуна до околиць Мукера та Туейта, і кожен поворот відкриває нову панораму. У Йоркширських долинах є багато високих доріг і перевалів з фантастичним видом на навколишні долини і скель, пише Yorkshire Dales National Park. Але справжня магія ховається всередині вапнякових воронок Buttertubs. Кажуть, фермери колись зберігали тут масло, щоб воно залишалося прохолодним під час поїздок на ринок – саме звідси і пішла назва.

Ця дорога давно стала улюбленим маршрутом не лише для місцевих, але й для мандрівників зі всього світу. Ведучий Top Gear Джеремі Кларксон навіть назвав її "єдиною справді вражаючою дорогою в Англії". І справді: стрімкі підйоми, різкі повороти та неймовірні краєвиди змушують затримати дихання і насолоджуватися кожним моментом.

Один турист написав: "Видатні види… це один з найкращих маршрутів для водіння в країні. Панорами Дейлз просто захоплюють дух". Інший додав: "Раніше я був у Йоркширських Дейлз, але саме через Buttertubs Pass відчув справжню велич цього краю".

Що ще цікавого побачити у Великій Британії?