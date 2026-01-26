Цікава для вас тема? Тоді залишайтесь з нами та читайте статтю з посиланням на Daily Mail.

Які є найдивніші пам'ятки Великої Британії?

Британія відома численними туристичними локаціями: від історичних музеїв до знаменитих пам'яток. Проте у рейтингах можна знайти й напрочуд дивні місця, які збирають сотні захоплених відгуків. Серед них:

Водоспад, що перетворює речі на камінь

У Кнерсборо розташована печера Мазки Шиптон (Mother Shipton), відома з 1630 року. Тут є "Кам'яний водоспад" (Petrifying Well), де вода поступово перетворює предмети на камінь. Атракція отримала середню оцінку 3,9 і численні захоплені відгуки туристів.



Petrifying Well / фото Atlas Obscura

Парковка Sainsbury's

Неочікуваною зіркою стала захищена тунельна доріжка до парковки супермаркету в Корнуоллі. Місцеві жителі й туристи оцінили її у 4,7 зірки, а один відвідувач навіть охрестив тунель "восьмим дивом світу".

Парковка Sainsbury's / фото Daily Mail

Великий іржавий стовп

19-футовий стовп на Літтлдіан-Хілл-Роуд у Глостерширі набув культового статусу серед туристів. Відвідувачі порівнюють його з Лох-Несським чудовиськом та відзначають цікаві астрономічні співпадіння.

Великий іржавий стовп / фото Daily Mail

Pizza Express у Вокінгу

Ресторан став популярним після скандальних заяв принца Ендрю про відвідування закладу у день звинувачень проти нього. Туристи на платформі TripAdvisor жартують і додають власні "спогади" про піцу.

Pizza Express у Вокінгу / фото TripAdvisor

Дірка в стіні NatWest у Ілкестоні

Здавалося б, проста дірка у стіні стала місцевою "архітектурною перлиною", яку туристи порівнюють із Стоунхенджем та Ейфелевою вежею.



Дірка в стіні NatWest у Ілкестоні / фото NV

Вікторіанський громадський туалет

На пірсі в Ротесі на острові Бьют відкрито туалет з мармуровими умивальниками 1900 року. Атракція отримала 4,4 зірки, а відвідувачі називають її "найдивовижнішим туалетом у світі".

Вікторіанський громадський туалет / фото Daily Mail

