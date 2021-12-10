До Італії за 2 євро: Wizz Air влаштував розпродаж квитків з України

Угорська бюджетна авіакомпанія Wizz Air влаштувала шалений розпродаж. Пропонує понад 10 тисяч квитків з України до Італії.

Забронювати квитки можна на офіційному сайті wizzair.com або через мобільний додаток WIZZ.

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Дешеві квитки Wizz з України до Італії

Лоукостер виконує польоти до різних міст Італії з Києва, Львова, Одеси, Харкова та Запоріжжя.

Так, придбати квитки за ціною 1,99 євро можна на рейси зі Львова до Мілану та Неаполю, з Києва до Мілану та з Одеси до Венеції.

Тариф з найдешевшими квитками передбачає перевезення лише маленької ручної поклажі з габаритами 40 x 30 x 20 сантиметрів.

Квитки Wizz Air безповоротні

Розпродаж триватимевключно і поширюється на рейси до Італії до 28 лютого 2022 року.

Якщо пасажир не полетить через обмеження в країні, але авіакомпанія виконає цей рейс – квиток "згорить".

Саме тому авіаперевізник радить оформляти платну послугу Wizz Flex, яку можна замовити тільки під час купівлі квитка. Її вартість від 5 до 36 євро за кожен рейс і кожного пасажира.

Вона дозволяє скасовувати квиток і отримувати 100% його вартості на Wizz-рахунок. Далі ці кошти можна використовувати для бронювання нових квитків і послуг лоукостера.

Крім того, Wizz Flex пропонує ще одну опцію – зміна дати вильоту і маршруту необмежену кількість разів без оплати штрафу. Однак, якщо новий квиток дорожчий, авіакомпанія виставить рахунок на доплату.

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