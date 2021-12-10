Забронировать билеты можно на официальном сайте wizzair.com или через мобильное приложение WIZZ.

А вы знали Wizz Air отменил к марту 20 рейсов из Украины: список направлений

Дешевые билеты на рейсы Wizz из Украины в Италию

Лоукостер выполняет полеты в разные города Италии из Киева, Львова, Одессы, Харькова и Запорожья.

Так, приобрести билеты по цене 1,99 евро можно на рейсы из Львова в Милан и Неаполь, из Киева в Милан и из Одессы в Венецию.

Тариф с самыми дешевыми билетами предполагает перевозку только маленькой ручной клади с габаритами 40x30x20 сантиметров.

Обратите внимание! Распродажа будет продолжаться до 10 декабря 2021 года включительно и распространяется на рейсы в Италию до 28 февраля 2022 года.

Билеты Wizz Air безвозвратны

Если пассажир не полетит из-за ограничений в стране, но авиакомпания выполнит этот рейс – билет "сгорит".

Именно поэтому авиаперевозчик советует оформлять платную услугу Wizz Flex, которую можно заказать только при покупке билета. Ее стоимость от 5 до 36 евро за каждый рейс и каждого пассажира.

Она позволяет отменять билет и получать 100% его стоимости на Wizz-счет. Далее эти средства можно использовать для бронирования новых билетов и услуг лоукостера.

Кроме того, Wizz Flex предлагает еще одну опцию – изменение даты вылета и маршрута неограниченное количество раз без оплаты штрафа. Однако, если новый билет дороже, авиакомпания выставит счет на доплату.

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