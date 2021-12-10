Забронювати квитки можна на офіційному сайті wizzair.com або через мобільний додаток WIZZ.
А ви знали Wizz Air скасував до березня 20 рейсів з України: перелік напрямків
Дешеві квитки Wizz з України до Італії
Лоукостер виконує польоти до різних міст Італії з Києва, Львова, Одеси, Харкова та Запоріжжя.
Так, придбати квитки за ціною 1,99 євро можна на рейси зі Львова до Мілану та Неаполю, з Києва до Мілану та з Одеси до Венеції.
Тариф з найдешевшими квитками передбачає перевезення лише маленької ручної поклажі з габаритами 40 x 30 x 20 сантиметрів.
Квитки Wizz Air безповоротні
Якщо пасажир не полетить через обмеження в країні, але авіакомпанія виконає цей рейс – квиток "згорить".
Саме тому авіаперевізник радить оформляти платну послугу Wizz Flex, яку можна замовити тільки під час купівлі квитка. Її вартість від 5 до 36 євро за кожен рейс і кожного пасажира.
Вона дозволяє скасовувати квиток і отримувати 100% його вартості на Wizz-рахунок. Далі ці кошти можна використовувати для бронювання нових квитків і послуг лоукостера.
Крім того, Wizz Flex пропонує ще одну опцію – зміна дати вильоту і маршруту необмежену кількість разів без оплати штрафу. Однак, якщо новий квиток дорожчий, авіакомпанія виставить рахунок на доплату.
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- Авіакомпанія відкрила продаж квитків на новий напрямок – літатиме зі Львова до іспанського міста Валенсія;
- Угорський лоукостер заявив про запуск нового маршруту з Києва на литовський морський курорт Паланга;
- Авіаперевізник вирішив відновити 5 рейсів зі Львова – Будапешт, Біллунд, Катовіце, Вільнюс та Братислава;
- Крім того, через перепрацювання пілотів в Італії скасували рейс Wizz Air – понад 100 українців на 15 годин застрягли в аеропорті Мілана.