Видовищна спортивна драма "F1" номінована на 4 премії Оскар, зокрема в категорії "Найкращий фільм", а також "Найкращий монтаж", "Найкращий звук" та "Найкращі візуальні ефекти". Детальніше йдеться у Vogue.

Про що фільм "Формула-1"?

Фільм розповідає про Сонні Гейза – пілота, який повертається на гоночні траси після завершення кар’єри, щоб допомогти команді APX GP. Він був головною зіркою перегонів у 1990-х роках, проте через аварію й травму покинув автоспорт.

У певний момент його колишній напарник, власнико команди, яка переживає не найкращі часи, просить Сонні Гейза стати наставником для вундеркінда-новачка Джошуа Пірса. І саме це змушує знаменитого пілота знову повернутися на гоночну трасу.

Виконавчим продюсером фільму став семиразовий чемпіон світу Льюїс Гамільтон. Формула-1 була безпосередньо залучена до створення фільму, і саме це забезпечило йому такий шалений успіх. Стрічка по-справжньому занурює у світ гонок, тож отримала безліч схвальних відгуків. Пілоти Формули-1 після побаченої картини зазначили, що це "найкращий фільм про гонки, який вони коли-небудь бачили".

Видовищний фільм "F1": дивіться трейлер

Де знімали фільм "F1"?

Стрічку знімали під час Гран-прі Великої Британії у 2023 році. Усі команди, які брали участь у сезоні, дали необмежений доступ акторам і командам до своєї роботи.

Основні зйомки проходили на автодромі Сільверстоун у Великій Британії, включно зі зніманнями під час реальних перегонів. Готуючись до зйомок, Пітт та Ідріс навіть тестували боліди Формули-3 та Формули-2 на автодромі у Франції.

Інші сцени гонок відбувалися на інших трасах – від тестових заїздів в Англії до фіналу на Яс-Маріна, пише Time Out.

Daytona International Speedway (Флорида);

Сільверстоун (Велика Британія);

Траса Яс-Маріна, (Абу-Дабі);

Хунгароринг (Угорщина);

Спа-Франкоршам (Бельгія);

легендарна Монца (Італія);

Зандворт (Нідерланди);

Сузука (Японія);

Автодром братів Родрігес (Мехіко);

Лас-Вегас-Стріп.

А от штаб-квартира команди APX GP у фільмі "F1" знята на базі реального Технологічного центру McLaren у Вокінгу, що у Великій Британії. Футуристична будівля стала "обличчям" бази. Виробничі цехи та аеродинамічна труба були відзняті на потужностях Mercedes та Williams.

