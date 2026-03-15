Зрелищная спортивная драма "F1" номинирована на 4 премии Оскар, в частности в категории "Лучший фильм", а также "Лучший монтаж", "Лучший звук" и "Лучшие визуальные эффекты". Подробнее говорится в Vogue.
Читайте также За кадром "Грешников": какие реальные локации стали местом съемок культового фильма
О чем фильм "Формула-1"?
Фильм рассказывает о Сонни Хейзе – пилоте, который возвращается на гоночные трассы после завершения карьеры, чтобы помочь команде APX GP. Он был главной звездой гонок в 1990-х годах, однако из-за аварии и травмы покинул автоспорт.
В определенный момент его бывший напарник, владелец команды, которая переживает не лучшие времена, просит Сонни Гейза стать наставником для вундеркинда-новичка Джошуа Пирса. И именно это заставляет знаменитого пилота снова вернуться на гоночную трассу.
Исполнительным продюсером фильма стал семикратный чемпион мира Льюис Гамильтон. Формула-1 была непосредственно привлечена к созданию фильма, и именно это обеспечило ему такой оглушительный успех. Лента по-настоящему погружает в мир гонок, поэтому получила множество положительных отзывов. Пилоты Формулы-1 после увиденной картины отметили, что это "лучший фильм о гонках, который они когда-либо видели".
Где снимали фильм "F1"?
Ленту снимали во время Гран-при Великобритании в 2023 году. Все команды, которые принимали участие в сезоне, дали неограниченный доступ актерам и командам к своей работе.
Основные съемки проходили на автодроме Сильверстоун в Великобритании, включая съемки во время реальных гонок. Готовясь к съемкам, Питт и Идрис даже тестировали болиды Формулы-3 и Формулы-2 на автодроме во Франции.
Другие сцены гонок происходили на других трассах – от тестовых заездов в Англии до финала на Яс-Марина, пишет Time Out.
- Daytona International Speedway (Флорида);
- Сильверстоун (Великобритания);
- Трасса Яс-Марина, (Абу-Даби);
- Хунгароринг (Венгрия);
- Спа-Франкоршам (Бельгия);
- легендарная Монца (Италия);
- Зандворт (Нидерланды);
- Сузука (Япония);
- Автодром братьев Родригес (Мехико);
- Лас-Вегас-Стрип.
А вот штаб-квартира команды APX GP в фильме "F1" снята на базе реального Технологического центра McLaren в Уокинге, что в Великобритании. Футуристическое здание стало "лицом" базы. Производственные цеха и аэродинамическая труба были сняты на мощностях Mercedes и Williams.
О каких еще локациях фильмов стоит прочитать?
Локации для фильма "Одна битва за другой" были найдены в Калифорнии, в частности в пригородах Сакраменто и городе Гумбольдт. Центр города Бактан-Крос снимали в Эль-Пасо, что в Техасе.
Фильм "Гамнет" снимали в графстве Герефордшир, а не в родном графстве Шекспира из-за большого количества туристов. Деревня Вибли использовалось как декорация для Стратфорда-на-Эйвоне, с минимальными изменениями для сохранения атмосферы 16 века.