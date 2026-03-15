Зрелищная спортивная драма "F1" номинирована на 4 премии Оскар, в частности в категории "Лучший фильм", а также "Лучший монтаж", "Лучший звук" и "Лучшие визуальные эффекты". Подробнее говорится в Vogue.

Читайте также За кадром "Грешников": какие реальные локации стали местом съемок культового фильма

О чем фильм "Формула-1"?

Фильм рассказывает о Сонни Хейзе – пилоте, который возвращается на гоночные трассы после завершения карьеры, чтобы помочь команде APX GP. Он был главной звездой гонок в 1990-х годах, однако из-за аварии и травмы покинул автоспорт.

В определенный момент его бывший напарник, владелец команды, которая переживает не лучшие времена, просит Сонни Гейза стать наставником для вундеркинда-новичка Джошуа Пирса. И именно это заставляет знаменитого пилота снова вернуться на гоночную трассу.

Исполнительным продюсером фильма стал семикратный чемпион мира Льюис Гамильтон. Формула-1 была непосредственно привлечена к созданию фильма, и именно это обеспечило ему такой оглушительный успех. Лента по-настоящему погружает в мир гонок, поэтому получила множество положительных отзывов. Пилоты Формулы-1 после увиденной картины отметили, что это "лучший фильм о гонках, который они когда-либо видели".

Где снимали фильм "F1"?

Ленту снимали во время Гран-при Великобритании в 2023 году. Все команды, которые принимали участие в сезоне, дали неограниченный доступ актерам и командам к своей работе.

Основные съемки проходили на автодроме Сильверстоун в Великобритании, включая съемки во время реальных гонок. Готовясь к съемкам, Питт и Идрис даже тестировали болиды Формулы-3 и Формулы-2 на автодроме во Франции.

Другие сцены гонок происходили на других трассах – от тестовых заездов в Англии до финала на Яс-Марина, пишет Time Out.

Daytona International Speedway (Флорида);

Сильверстоун (Великобритания);

Трасса Яс-Марина, (Абу-Даби);

Хунгароринг (Венгрия);

Спа-Франкоршам (Бельгия);

легендарная Монца (Италия);

Зандворт (Нидерланды);

Сузука (Япония);

Автодром братьев Родригес (Мехико);

Лас-Вегас-Стрип.

А вот штаб-квартира команды APX GP в фильме "F1" снята на базе реального Технологического центра McLaren в Уокинге, что в Великобритании. Футуристическое здание стало "лицом" базы. Производственные цеха и аэродинамическая труба были сняты на мощностях Mercedes и Williams.

О каких еще локациях фильмов стоит прочитать?