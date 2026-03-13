Досвідчені злодії дуже добре знають, де люди ховають свої прикраси і цінності, особливо в туристичних місцях під час сезону відпусток, коли до красивих образів хочеться підібрати найкращі прикраси, пише Travel + Leisure. Те, що для нас може здаватися дуже продуманою схованкою, для злодіїв це буде передбачуваним варіантом.

Читайте також Власник туристичної компанії поділився трюком, який допоможе купувати дешевші авіаквитки

Щоб допомогти мандрівникам уникнути неприємностей, експерти назвали місця, які злодії перевіряють в першу чергу.

Де не можна зберігати цінні речі в готелі?

Шухляди у ванній і тумбочки біля ліжки

Дехто вважає, що злодії будуть шукати прикраси в полі зору в останню чергу, але це не так. Саме ці місця вони перевіряють одразу. Планування більшості номерів дуже схоже, тому знайти такі схованки для них дуже просто.

Кишені на блискавках у валізі

Не думайте, що якщо ви розклали всі речі, а валізу залишили в шафі, то до неї ніхто не полізе. Злодіям достатньо кількох секунд, щоб перевірити відкладення. Передні кишені рюкзаків так само перевіряються дуже швидко.

Косметички

Не варто ховати прикраси у засобах для догляду – під кремом чи тонкалкою. Злодії також знають про цей хитрий спосіб.

Органайзери для прикрас

Якщо органайзер для ювелірних виробів чи спеціальна шкатулка лежать на комоді чи столі, то це одразу приверне увагу злодіїв.



Не варто зберігати цінні речі на видному місці / Фото Freepik

Де краще зберігати речі?

Непомітні ємності

Прикраси можна поставити у баночку для таблеток чи вітамінів. Серед багатьох речей на столі вони не привертають увагу, а злодії рідко коли перевіряють кожен дрібний предмет.

Розділяйте прикраси

Не варто зберігати всі цінності в одному місці. Краще їх розкласти в різних локаціях номера. Якщо одну схованку знайдуть, то інші речі можуть залишитися неушкодженими.

Портативний дорожний сейф

Не варто повністю покладатися на сейф у готелі. Замість нього можна скористатися компактним переносним сейфом зі сталевим тросом, що закріплюється до стаціонарних предметів у номері.

Експерти наголосили, що найпростіший спосіб зменшити ризики – це мінімізувати кількість прикрас у подорожах. Варто брати лише найнеобхідніше, а не всі прикраси, які є в наявності вдома.

У подорож мандрівникам радять брати з собою мило, пише Southern Living. Класичний брусок мила у валізі допомагає освіжити одяг і запобігти неприємним запахам під час подорожі. Мило слід пакувати у дихаючу тканину і розміщувати поруч з речами, які найчастіше пахнуть, для максимального ефекту.

Які ще лайфхаки варто знати?