Опытные воры очень хорошо знают, где люди прячут свои украшения и ценности, особенно в туристических местах во время сезона отпусков, когда к красивым образам хочется подобрать лучшие украшения, пишет Travel + Leisure. То, что для нас может казаться очень продуманным тайником, для воров это будет предсказуемым вариантом.

Читайте также Владелец туристической компании поделился трюком, который поможет покупать более дешевые авиабилеты

Чтобы помочь путешественникам избежать неприятностей, эксперты назвали места, которые воры проверяют в первую очередь.

Где нельзя хранить ценные вещи в отеле?

Ящики в ванной и тумбочки возле кровати

Некоторые считают, что воры будут искать украшения в поле зрения в последнюю очередь, но это не так. Именно эти места они проверяют сразу. Планировка большинства номеров очень похоже, поэтому найти такие тайники для них очень просто.

Карманы на молниях в чемодане

Не думайте, что если вы разложили все вещи, а чемодан оставили в шкафу, то к нему никто не полезет. Ворам достаточно нескольких секунд, чтобы проверить отложения. Передние карманы рюкзаков так же проверяются очень быстро.

Косметички

Не стоит прятать украшения в средствах для ухода – под кремом или тонкалкой. Воры также знают об этом хитром способе.

Органайзеры для украшений

Если органайзер для ювелирных изделий или специальная шкатулка лежат на комоде или столе, то это сразу привлечет внимание воров.



Не стоит хранить ценные вещи на видном месте

Где лучше хранить вещи?

Незаметные емкости

Украшения можно поставить в баночку для таблеток или витаминов. Среди многих вещей на столе они не привлекают внимание, а воры редко когда проверяют каждый мелкий предмет.

Разделяйте украшения

Не стоит хранить все ценности в одном месте. Лучше их разложить в разных локациях номера. Если один тайник найдут, то остальные вещи могут остаться невредимыми.

Портативный дорожный сейф

Не стоит полностью полагаться на сейф в отеле. Вместо него можно воспользоваться компактным переносным сейфом со стальным тросом, что закрепляется к стационарным предметам в номере.

Эксперты отметили, что самый простой способ уменьшить риски – это минимизировать количество украшений в путешествиях. Стоит брать только самое необходимое, а не все украшения, которые есть в наличии дома.

Эксперты отметили, что самый простой способ уменьшить риски – это минимизировать количество украшений в путешествиях. Стоит брать только самое необходимое, а не все украшения, которые есть в наличии дома.

Какие еще лайфхаки стоит знать?