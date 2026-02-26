Університет вже давно є популярним туристичним об’єктом, оскільки всі мандрівники, які приїжджають в Чернівці, просто не можуть оминути шедевр архітектури епохи Габсбургів, йдеться в інстаграмі "Цікаві мандрівки Україною". Саме Іван Франко є одним з найвідоміших студентів університету.

Читайте також Не в Ужгороді: ви точно не здогадувалися, в якому місті росте найбільша алея сакур України

Які є цікаві факти про Чернівецький університет?

Спадщина ЮНЕСКО

Головний корпус університету входить до списку Світової спадщини ЮНЕСКО з 2011 року. Це колишня Резиденція митрополитів Буковини і Далмації, яка вражає своєю масштабністю та красою. Комплекс складається з кількох корпусів, внутрішніх дворів і церкви, а черепичні дахи з візерунками стали одним із символів Чернівців.

Архітектурний шедевр XIX століття

Будівлю звели у 1864 – 1882 роках за проєктом чеського архітектора Йозефа Главки. Він створив комплекс, який поєднує візантійські, готичні та мавританські мотиви. Особливо красивими тут є різьблені деталі, керамічні орнаменти, мармурові зали й вишукані інтер’єри.

Завдяки гармонійній та продуманій архітектурі, ЧНУ називають одним з найкрасивіших університетів Європи. Легенди свідчать, що університет будували з додаванням курячих яєць, оскільки вони робили вапняний розчин дуже міцним, дозволяючи будівлі стояти століттями.

Один із найстаріших університетів України

Університет заснований у 1875 році ще за часів Австро-Угорщини указом імператора Франц Йосиф I. Спочатку тут викладали переважно німецькою мовою. Та за всю історію університет пережив зміну держав і епох, проте зберіг статус важливого освітнього центру й регіону.

Міжнародна атмосфера

В університеті навчаються студенти з різних країн. Заклад активно бере участь у міжнародних освітніх програмах та співпрацює з європейськими університетами. Завдяки цьому студенти можуть долучатися до академічних обмінів, наукових проєктів та спільних досліджень.

Локація для зйомок

Завдяки унікальній архітектурі територія університету часто стає майданчиком для фотосесій, культурних заходів та кінозйомок. Величні зали, внутрішні дворики й історичні фасади створюють атмосферу, яка приваблює туристів та митців зі всього світу.

Куди піти у Чернівцях?

Український тревел-блогер Вадим Грінько радить обов'язково записатися на театралізовану екскурсію містом, на якій можна побачити, як жили Чернівці десятки років тому.

Пообідати після екскурсії можна у ресторані буковинської кухні "Гопачок", де усі страви готують лише з українських продуктів. Вадим радить скуштувати штрудель з фореллю, телячий мозок у хрусткій вертуті та мініголубці з печі. Увечері варто відправитися на концерт органної музики у Вірменську церкву, що у центрі міста, а після концерту прогулятися вечірньою вулицею Ольги Кобилянської.

Що ще варто прочитати?